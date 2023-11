Deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" als beste Dramaserie ausgezeichnet

Die deutsche Netflix-Produktion "Die Kaiserin" ist in der Nacht auf Dienstag mit dem International Emmy als beste Dramaserie ausgezeichnet worden. Bei den International Emmys handelt es sich um einen Ableger der Emmy-Hauptverleihung, die dieses Jahr am 15. Januar stattfinden wird. Die moderne Verfilmung der österreichischen Kult-Monarchin Sisi setzte sich in New York gegen Produktionen aus Südkorea, Argentinien und Großbritannien durch.

Neben "Die Kaiserin" hofften auch die Macher von "Nazijäger – Reise in die Finsternis" auf eine Auszeichnung. Doch sie mussten der Dokumentation "Mariupol: The People's Story" über das Schicksal der Kriegsopfer in der Ukraine den Vortritt lassen. Weitere deutsche Nominierte gingen leer aus: So setzte sich eine kanadische Dokumentation über Schauspielerin und Sängerin Buffy Sainte-Marie vor "Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz" als bestes Kulturprogramm durch. Die Naturreihe "Built to Survive" wurde als bestes Sachprogramm für Kinder mit einem Preis bedacht, die deutsche Produktion "Triff... Anne Frank" erhielt hingegen keine Auszeichnung.