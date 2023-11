"Der Drachenritter: Einer Legende auf der Spur": Kritik zur ARTE-Doku über die Ritter der Tafelrunde

Eine neue ARTE-Dokumentation begibt sich auf die Spuren der Ritter der Tafelrunde und Co. Regisseurin Marie Thiry taucht tief ein in die Welt der Mythen und Sagen. Über ein Jahrzehnt reiste der Mittelalterforscher Arioli durch die ganze Welt, durchforstete Bibliotheken und untersuchte mythische Stätten, um die Puzzleteile der Artus-Sage neu zusammenzufügen und zu vervollständigen.

2010 stieß der Forscher Emanuele Arioli in einer Pariser Bibliothek auf ein Manuskriptfragment, einen Text über Ségurant, einen Ritter am Hof von König Artus. Dieser, so geht die Sage, war von der Fee Morgan verflucht worden, einen nicht existierenden Drachen zu jagen. Handelte es sich bei dem Schriftstück etwa um ein verschollenes Kapitel der Artussage? Die ARTE-Dokumentation, die erstmals im TV zu sehen ist, liefert Antworten.

Dank der Animationen von Antoine Carrion taucht das Publikum in die mittelalterliche Welt von Artus, Zauberer Merlin, Fee Morgan und Co. ein – wobei der Drache ein bloßes Illusionsspiel Morgans bleibt. Der Roman, verfasst Ende des 13. Jahrhunderts, war einst beliebt und populär, ehe er in der Renaissance verblasste. Ariolis Fund beleuchtet nun ein wichtiges Kapitel der europäischen Literatur und erinnert an eine Legende, die die Jahrhunderte überdauerte.