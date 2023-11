Highlights und Kuriositäten bei "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk!

Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk im ZDF zum allerletzten Mal den Satz „Top, die Wette gilt!“ den Startschuss zum Mitfiebern geben. Grund genug, uns durch das „Wetten, dass..?“-Archiv zu stöbern und an einige Highlights, Kuriositäten und besondere Augenblicke zu erinnern.

Das Phänomen „Wetten, dass..?“ – ein Überblick Viele der Zuschauer, von denen sich Thomas Gottschalk Ende November verabschieden wird, begrüßte er damals im September 1987 als Nachfolger von Frank Elstner zu seiner ersten „Wetten, dass..?“-Moderation. Größer hätte der Gegensatz zu seinem seriösen, besonnenen Vorgänger nicht ausfallen können: Aufgedreht, bunt und frech kam er daher. Doch es zeichnete sich schnell ab, dass seine Art beim Publikum hervorragend ankam und sich das Sendungskonzept problemlos seinem Stil anpassen ließ. Bis Mai 1992 führte er mit besten Entertainer-Qualitäten souverän durch 36 Live-Shows. Weil sich Gottschalk 1992 ganz auf seine neue Late Night Show bei RTL konzentrieren wollte, zog er sich vorübergehend zurück.

Wolfgang Lippert nahm die Herausforderung an und fungierte bis zu Gottschalks Rückkehr am 15. Januar 1994 insgesamt neun Mal als Gastgeber der Wett-Show. In den darauffolgenden Jahren erfuhr „Wetten, dass..?“ unter Gastgeber Thomas Gottschalk manche Neuerung, Konzeptänderung und einige runde Geburtstage. Die Moderation der Außenwetten unterlag einem steten Wandel: Anfangs präsentierte sie der Komiker Olli Dittrich (1998 bis 2001), der durch Anastasia Zampounidis (2001 bis 2003) abgelöst wurde. Ab Oktober 2009 führten Gottschalk und die schweizerisch-italienische Kollegin Michelle Hunziker als „blondes Duo“ durch die Show.

Der schreckliche Unfall von Samuel Koch

Nach 151 Show-Ausgaben in insgesamt 22 Jahren kündigte Thomas Gottschalk im Februar 2011 mit der am 03. Dezember 2011 in Friedrichshafen endenden Staffel seinen Rücktritt an. Grund hierfür war der schreckliche Unfall in der 192. Sendung im Jahr 2010 des damals 23-jährigen Wettkandidaten Samuel Koch, der bei dem Versuch, auf Sprungstelzen mit einem Salto über das von seinem Vater gefahrene Auto zu springen, stürzte und sich schwer verletzte. Erstmals in 29 „Wetten, dass..?“-Jahren wurde die Live-Sendung vom sichtlich geschockten Moderatoren-Duo abgebrochen. Der Schauspielstudent Koch ist seither gelähmt und Thomas Gottschalk verlor durch dieses Unglück seine zuvor stets präsente Leichtigkeit. Für ihn lag ein „Schatten auf der Sendung“, der ihn nicht „zu der guten Laune“ zurückfinden ließe und es ihm unmöglich mache, fortzufahren.

Nach fast einjähriger Suche nach einem Nachfolger, moderierte Markus Lanz am 06. Oktober 2012 erstmalig die Show. Als Assistentin stand ihm von 2012 bis 2013 Cindy aus Marzahn zur Seite. Gottschalks Schuhe waren für Lanz zu groß. Immer mehr Zuschauer verabschiedeten sich und die Quoten gingen in den Keller. Nach 16 Ausgaben der Sendung verabschiedete sich Lanz schließlich am 13. Dezember 2014 und verkündete gleichzeitig das Aus des ZDF-Formats. Zum 40-jährigen „Wetten, dass..?“-Jubiläum kehrte das „Aushängeschild“ der Show, Thomas Gottschalk, am 06. November 2021 zurück auf die Bühne. In Deutschland feierten dies 14,46 Millionen Zuschauer. Für 2022 und 2023 kündigte das ZDF jeweils eine Sendung pro Jahr mit der Moderationslegende an. Nachdem sich über 10 Millionen „Wetten, dass..?“-Fans vom eingespielten Moderatoren-Duo Gottschalk und Hunziker unterhalten ließen, folgt für den 73-jährigen Gottschalk am 25. November 2023 seine 154te und letzte „Wetten, dass..?“- Ausgabe, und zwar so, wie er vor 36 Jahren begann: „Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten.“, so der Entertainer gegenüber der Zeitschrift „Bunte“.

73 Stunden Überzogen

Denkt man an „Wetten, dass..?“, sieht man unweigerlich den blonden Hünen Gottschalk in den buntesten und gewagtesten Outfits vor dem geistigen Auge. Beliebt war er insbesondere auf Grund seines Witzes, seiner Schlagfertigkeit und seines Charmes. Die Zuschauer verziehen ihm die Redefreude, die mit regelmäßiger Sicherheit zu Überziehungen weit über die veranschlagte Sendezeit führte. Bis einschließlich 19. November 2022 wurden insgesamt 4.381 Minuten, also ca. 73 Stunden, überzogen. Am 07. Dezember 1996 gelang Gottschalk der Rekord von 73 „Über“-Minuten.

Das waren die denkwürdigsten Momente mit Thomas Gottschalk Ein Aushängeschild der Gottschalk-Ära waren die hochkarätigen nationalen sowie internationalen Gäste: Am 15. Januar 1994 begrüßte Gottschalk den damals 91 Jahre alten Schauspieler Heinz Rühmann als Stargast der Show in Linz (Österreich). Die minutenlangen Standing Ovations des Publikums rührten Rühmann zu Tränen. Am 03. Oktober 1994, knapp neun Monate nach seinem Auftritt, verstarb die Schauspiellegende. Auch für die Schauspielerin Inge Meysel stellte das Alter keinen Grund dar, Gottschalks Einladung nicht zu folgen. Adrett mit Hut und schwarzem Kostüm gekleidet, stand sie ihrem Gastgeber in Sachen „loses Mundwerk“ in Nichts nach. Nach dem Inhalt seines Portemonnaies gefragt, präsentierte der damals reichste Mann der Welt, Bill Gates, am 29. Januar 2000 dem Leipziger Publikum dessen Inhalt: 40 US-Dollar und einen 100-D-Mark-Schein.

Sie alle folgten der Einladung von Thomas Gottschalk

Am 20. Februar 1999 bot der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in Münster als Wetteinsatz an, den oder die älteste/n Zuschauer/-in im Saal mit seinem Dienstwagen nach Hause zu fahren. So freute sich die Gewinnerin Frau Bischof über die exklusive Heimfahrt in ihren rund 70 Kilometer entfernten Heimatort bei Wesel am Niederrhein. Der Auftritt Schröders bescherte der Sendung eine Rekordzahl von 18,06 Millionen TV-Zuschauern. Diesen Rekord knackten nicht einmal die zwei Auftritte des „King of Pop“: 1995 performte Michael Jackson über den Köpfen der Zuschauer unter anderem den „Earth Song“. Vor den Bildschirmen wohnten 17,86 Millionen dem Ereignis bei. 1999 sollte Jackson als Talkgast bei „Wetten, dass..?“ auftreten - an ein „richtiges“ Gespräch war freilich auf Grund des nicht enden wollenden, ohrenbetäubenden Gekreisches der Jackson-Fans nicht zu denken. Mit 15,79 Millionen Zuschauern gehörte auch diese Ausgabe zu einer der reichweitenstärksten in den 90ern. Nachdem Steffi Graf ihre Wette verlor, löste sie am 13. Dezember 1997 ihr Versprechen mit einer Kniemassage für Gottschalk ein. Gemeinsam mit Raissa und Michail Gorbatschow verfolgte Gottschalk am 08. Dezember 1996 den Versuch, während der Sendung live ins Weltall zur Raumstation MIR zu schalten.

Götz George wird vom Publikum ausgebuht

Einen eher unangenehmen Auftritt legte der Schauspieler Götz George im Oktober 1998 an der Seite von Kollegin Corinna Harfouch hin. Genervt darüber, dass der Film „Solo für Klarinette“ im Rahmen der Unterhaltungs-Show nicht die gebührende Aufmerksamkeit erhielt, machte er mit Sticheleien seinem Unmut Luft und spielte die Sache solange hoch, bis er vom Publikum lautstark ausgebuht wurde. Für die Präsentation ihres neuen Songs „From Sarah with Love“ am 26. Januar 2002 wählte die Sängerin Sarah Connor ein Kleid der Bremer Modedesignerin Sigrid Schumacher. Leider sorgte das Outfit für mehr Gesprächsstoff als der Song: Die Transparenz auf Grund des Scheinwerferlichts ließ die Sängerin auf der Bühne „untenherum“ nackt erscheinen. Ob Sarah Connor, wie anschließend behauptet, tatsächlich einen hautfarbenen Slip darunter trug, ist bis heute ungeklärt. Für fast „nackte Tatsachen“ sorgten bei ihren Auftritten auch Brigitte Nielsen und Cher – allerdings durchaus beabsichtigt.

Die Couch, auf der das „Who´s Who“ der Film- und Musikwelt Platz nahm Im Laufe der Jahrzehnte gesellten sich zahlreiche Superstars, gerne auch mehrmals, als Gäste und Wettpaten zu Gottschalk auf die große Show-Couch. Unter anderem waren dies: Phil Collins, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Steven Spielberg, Pierce Brosnan, Nicolas Cage, Salma Hayek, Uma Thurman, Hugh Grant, Madonna, Depeche Mode, Justin Timberlake, Robbie Williams, Mel Gibson, Shakira, Rihanna, Eros Ramazotti, Karl Lagerfeld, Denzel Washington, Cameron Diaz, Naomi Campbell, Sebastian Vettel, Ralf und Michael Schumacher, Vladimir und Vitali Klitschko, Marius Müller-Westernhagen, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Dirk Nowitzki, Heidi Klum, Claudia Schiffer, Hannelore Elsner, Iris Berben, Angelina Jolie, Gerard Depardieu, Peter Falk, Michael Douglas, Halle Berry, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Aniston, David Hasselhoff, Jackie Chan und Pamela Anderson, die im Bikini (ganz dem Klischee entsprechend) ein Auto wusch. Legendäre Bühnen-Auftritte und Live-Acts bescherten uns unter anderem Kylie Minogue, Mick Jagger, Paul McCartney, Johnny Cash, Elton John, Whitney Houston, Mariah Carey, Beth Dito, Tina Turner, Santana, Lionel Richie, Howard Carpendale, Udo Lindenberg, Nina Hagen, Justin Bieber, Take That und Tokio Hotel. Zu den Wiederholungstätern zählen Herbert Grönemeyer mit 14 Auftritten, Udo Jürgens mit 15 Besuchen und der Rekordhalter Peter Maffay mit 17 Auftritten.

Gottschalk und sein ganz eigener Modegeschmack Zuletzt sei noch Gottschalks extravaganter Kleidungsstil erwähnt. Tiefe Einblicke gewährte er am 25. März 2000, als er seinen kniekurzen Kilt in die Höhe raffte. Sein Outfit war eine Kreation der britischen Modeschöpferin Vivienne Westwood, die an diesem Abend zu Gast war. Thomas Gottschalk überraschte in jeder Sendung - entweder mit goldenen oder rotkarierten Blazern, im Rüschenhemd oder Westernstyle, mit und auch ohne Hut, bunt und schrill. Auf jeden Fall präsentierte er sich stets unkonventionell und routiniert in unmittelbarer Nähe der Grenze des guten Geschmacks.