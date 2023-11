Spektakuläres aus "Wetten, dass..?": Gefährlich, witzig, verrückt!

Ein einfaches Spiel mit jeder Menge Potenzial, Spannung, Erstaunen und Begeisterung zu verbreiten. In der bisherigen „Wetten, dass..?“-Geschichte wurden weit über 1.000 Wetten vorgetragen. Insbesondere Autos, Bagger und Bälle zählten zu den beliebtesten Wett-Utensilien, gefolgt von Gläsern, Tieren, Bierdeckeln, Dominosteinen und Streichhölzern. Hier beispielhaft ein kleiner Ausschnitt:

Fliegenwette aus Österreich 2002 wettete Martin Levonyak, fünf Fliegen in fünf Minuten mit dem Mund zu fangen. Voller Konzentration schlich er sich, seine Lippen mit der Zunge leckend, an das Opfer seiner Wahl heran. Blitzschnell, einem Chamäleon ähnelnd und zur immensen Belustigung der Zuschauer, fing er die Fliegen tatsächlich - wie eingangs behauptet – mit seinem Mund. Er gewann seine Wette und wurde zu guter Letzt auch noch Wettkönig der Sendung. (Anmerkung der Autorin: Dieses Happening hat auch heute, 21 Jahre später, nichts von seiner Wirkung verloren – man schwankt unwillkürlich zwischen Belustigung und Ekel!)

Wärmeflaschen-Wette

1981 gewann Hans Oßner seine Wette: Mit dem Mund blies er eine Wärmeflasche so prall auf, bis sie schließlich platzte.

Schräge Töne zu "O Sole Mio"

Mit Hollywood-tauglich antrainiertem Sixpack legte sich Danijel Peric 2009 „oben ohne“ in eine für ihn vorbereitete Kuhle. Während er tapfer „O Sole Mio“ sang, rollten nicht weniger als 15 Autos über seinen Waschbrett-Bauch hinweg. Die so aus seinen Lungen herausgepresste Luft ergänzte seine Gesangsdarbietung um Stöhnlaute und Tonhöhenschwankungen. Diese brachten ihm - in Kombination mit den alleine vom Hinsehen ausgelösten Schmerzen - den Titel des Wettkönigs ein.

Papierboot-Wette

Am 15. September 1990 falteten Andrea Schager, Andreas Reiser und Monika Schrak innerhalb von vier Minuten ein lebensgroßes Papierboot und paddelten damit im Anschluss 50 Meter durch ein Schwimmbecken.

Bus-Bläser-Wette

In Gottschalks erster Sendung am 26. September 1987 wetteten Wolf Becker und drei Freunde, dass sie einen VW-Bus in fünf Minuten umpusten könnten. Der Trick: Sie pusteten die Luft mit Hilfe von Schläuchen unter den Wagen und brachten diesen somit zum Kippen.

Weltrekord für Pyramidenfahrer

Am 29. Oktober 1994 stellte die Motorrad-Sportgruppe der Berliner Polizei einen Weltrekord auf, als 84 Polizisten auf neun Motorrädern eine Pyramide bildeten und in dieser Formation 100 Meter weit fuhren.

Telefonbuch-Wette

Der niederösterreichische Kraftsportler Franz Bierbaum machte sich am 27. November 1993 mit seiner gewonnenen Wette unvergessen: In zweieinhalb Minuten zerriss er 50 Telefonbücher der Stadt Wien mit seinen bloßen Händen in zwei Teile.

Bagger-Basketball-Wette

Ein verdienter Wettkönig: Am 07. November 2009 eroberte der 30-jährige Familienvater Ralf Rabung die Sympathien der Zuschauer im Sturm, als er mit seiner Baggerschaufel in nur vier Minuten fünf Basketbälle äußerst graziös und punktgenau in den Korb beförderte.

Musikalische Brustmuskel-Wette

Am rhythmischen Brustmuskelzucken seiner Freunde Stefan Bakker und Andreas Koch wollte der Rendsburger Michael Marschall am 04. November 2006 insgesamt fünf aus 30 Musikstücken erkennen. Mit Pokerface und ohne hörbare Töne ließen Bakker und Koch ihre Brustmuskeln auf und ab hüpfen. Dieser Anblick beanspruchte die Lachmuskeln der Zuschauer, die die drei Freunde nach bestandener Wette zusätzlich zu Wettkönigen kürten.

Ein Mann, ein Wort – Gottschalks Wetteinlösungen Thomas Gottschalk ist mit der wunderbaren Gabe gesegnet, über sich selbst lachen zu können. Das stellte er insbesondere unter Beweis, wenn es darum ging, seine Wettschulden einzulösen: