"Wetten, dass..?"-Abschied: Helene Fischer und Shirin David im Duett?

Nach 36 Jahren beendet Thomas Gottschalk (73) seine Karriere als "Wetten, dass ..?"-Moderator. Am Samstag, 25. November ist es so weit: Er begrüßt ein letztes Mal zahlreiche prominente Gäste – doch wer nimmt auf dem berühmten Wettsofa Platz? So viel darf verraten werden: Schlager-Queen Helene Fischer wird mit von der Partie sein, wie der Showmaster kürzlich in seinem Podcast "Die Supernasen", den er zusammen mit Mike Krüger (71) produziert, enthüllte. "Ich darf in aller Bescheidenheit ankündigen, dass bei mir Helene Fischer in 'Wetten, dass ..?' gemeinsam mit Shirin David auftreten wird", erklärte er seiner Zuhörerschaft. Das sei so ungefähr wie die Stones mit Lady Gaga, die er leider nicht habe, scherzte Gottschalk in der neusten Folge, die exklusiv bei RTL+ verfügbar ist.