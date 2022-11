Wok-WM 2022: Fällt Evelyn Burdecki nach Unfall im Qualifying aus?

Evelyn Burdecki (34) wird am Samstagabend nicht bei der "TV total Wok-WM 2022" (ab 20:15 Uhr, ProSieben) an den Start gehen können. Das meldet die "Bild"-Zeitung am Samstagnachmittag. Die TV-Persönlichkeit verletzte sich beim gestrigen Qualifying am Freitagabend und soll sich dem Bericht zufolge eine Gehirnerschütterung sowie eine geprellte Nase zugezogen haben.