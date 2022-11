"Lied der Schlümpfe"-Sänger Vader Abraham ist tot

Viel Wirbel um Netflix-Serie

Überraschend schlechter Start für "The Crown"

Noch vor dem Start der fünften Staffel sorgte die Netflix-Serie "The Crown" für viel Wirbel und Aufmerksamkeit in der Presse. Besonders die Inszenierung der Ehe von Diana und dem damaligen Prinzen Charles ist vielen Briten übel aufgestoßen. Am 9. November startete die royale Serie, die so viele Diskussionen auslöste. Zur Überraschung vielen die Einschaltquoten am Erscheinungstag geringer aus als erwartet.

