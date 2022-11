"Klein gegen Groß"": Diese Promis sind heute gefordert

Fußballkennerinnen und -kenner aufgepasst: In der nunmehr 51. Ausgabe der Familienshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" wird es sportlich – logisch, immerhin steht der Start der WM in Katar kurz bevor. Unter anderem wettet so der kleine Lasse, im Duell gegen "Sportschau"-Moderator Alexander Bommes alle Tore der deutschen Fußballnationalmannschaften bei allen Weltmeisterschaften erkennen zu können – allein anhand eines kurzen Tonausschnitts.