"TV total Wok-WM 2022": Comeback eines Küchenutensils im Eiskanal

Mit seinen unkonventionellen Ideen schrieb Stefan Raab im Privatfernsehen eine Erfolgsgeschichte. Zu seinen originellsten – viele würden sagen verrücktesten – Einfällen gehört zweifelsohne, sich in einer modifizierten asiatischen Pfanne einen Eiskanal hinunterzustürzen und Prominente aus Entertainment und Sport dazu einzuladen. Alles geht auf einen Wetteinsatz bei "Wetten, dass..?" im Februar 2003 zurück: Obwohl Raab seine Wette gewann, fuhr er in einem chinesischen Wok die Bob- und Rodelbahn in Winterberg herunter.