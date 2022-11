"Ein starkes Team – Schulzeit": Kritik zum ZDF-Film heute

Am Rande eines Klassentreffens – vor 25 Jahren machten die Teilnehmer gemeinsam ihr Abi – wird eine Ehemalige ermordet. Auch Ermittlerin Linett Wachow war in diesem Jahrgang – und sieht sich nun mit der Vergangenheit konfrontiert.

90 Folgen – und es ist noch lange kein Ende in Sicht: "Schulzeit" ist der Jubiläumsfall des ZDF-Dauerbrenners "Ein starkes Team". Was lag da näher, als auch im Film eine Jubiläumsfeier zu platzieren? Das hätte sicherlich um einiges unspektakulärer ausfallen, können als hier geschehen. Der Fall kulminiert um eine Abifeier, die dramatisch endet. Eine schon immer von allen ungeliebte Klassenkameradin gräbt da im Stadtpark eine vor 25 Jahren verbuddelte Kiste mit den Botschaften der Mitschülerinnen von damals aus. Sie überträgt das Ganze live per Onlinevideo – prompt erleben die Ehemaligen, darunter auch Linett Wachow, die Kommissarin (Stefanie Stappenbeck), wie Nadia Weihenheim (Hanna Jürgens) ermordet wird. Was für ein Auftakt!