"Kampfgefährtinnen": ARTE-Doku über sechs Klima-Aktivistinnen

Greta Thunberg gehört zu den bekanntesten Klima-Aktivistinnen der Welt, die von ihr initiierten "Schulstreiks für das Klima" sind zur globalen Bewegung "Fridays for Future" gewachsen. Viele junge Aktivistinnen nehmen sich ein Beispiel an der 23-Jährigen und kämpfen für den Umwelt- und Klimaschutz – einige von ihnen haben sich im Laufe der Zeit zu großen Leitfiguren entwickelt. Aber wer sind diese Frauen, und was treibt sie dazu an, den Planeten zu retten? Der Dokumentarfilm "Kampfgefährtinnen" soll Antworten liefern.