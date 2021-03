Für Sie gelesen: Buchtipps aus der prisma-Redaktion

Lust auf einen Thriller? Oder soll es doch lieber ein ganz besonderer Liebesroman sein? prisma stellt Ihnen zwei neue Bücher vor, die Spannung garantieren.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten Ihr altes Leben hinter sich lassen und woanders neu anfangen. Was würden Sie machen? Die beiden Frauen Eva und Claire stehen genau vor dieser Frage, als sie am Flughafen in New York aufeinandertreffen. Claire soll eigentlich nach Puerto Rico reisen, um ihren Politiker-Gatten bei seinem Wahlkampf zu unterstützen. Dabei wünscht sie sich nichts sehnlicher, als ihrem gewalttätigen Partner zu entkommen. Eva wiederum hat Sterbehilfe bei ihrem schwerkranken Mann geleistet. Auf sie wartet daheim die Polizei. Um einen Neuanfang wagen zu können, tauschen die beiden Frauen kurzerhand die Bordkarten. Als Claire in Kalifornien landet, findet sie in Evas Haus jedoch keine Hinweise auf besagten Ehemann. Hat Eva sie etwa über ihr Leben angelogen? (sdt)

Der Tausch von Julie Clark, Heyne Verlag, 400 Seiten, 20 Euro

Was wäre, wenn man das eigene Bewusstsein auf einen Computer oder sogar auf einen anderen Menschen übertragen könnte? Dieser Frage widmet sich "Jeder Anfang mit dir", der neu erschienene Roman von Bestsellerautor Marc Levy („So lange du da bist“). Er nimmt die Leser mit in die Welt der Medizinstudenten Hope und Josh, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Wenn Hope und Josh nicht gerade zusammen forschen, genießen sie ihre noch frische Beziehung. Doch dann wird alles anders: Hope erkrankt an Krebs. Unheilbar. Während sie versucht, die kurze Zeit, die ihr mit Josh bleibt, in vollen Zügen zu genießen, schmiedet er einen Plan, damit ihr Tod nicht das Ende bedeutet. Eine von lebendigen Dialogen geprägte Liebesgeschichte, die viele Fragen aufwirft. (lmh)