„Hameln“-Star Caroline Hartig im Interview über die Horror-Mystery-Serie und die eigene Schreckhaftigkeit

Ich habe in der Schule natürlich schon einmal davon gehört und kannte es. Aber als die Casting-Anfrage kam, habe ich mich noch einmal intensiver mit dem Thema beschäftigt. Dann vor Ort in Hameln zu drehen – mit den ganzen Ratten und Stolpersteinen – und zu sehen, wie eine Stadt quasi um diese Thematik herumgebaut wurde, und einen ganz anderen Bezug zu dem Märchen hat als wir, die nicht aus Hameln kommen, war schon schön.

Was hat dich am Drehbuch begeistert?

Ich fand es spannend, den Stoff als Horror beziehungsweise Thriller anzugehen. Es war ein recht wildes Drehbuch mit Echtzeit, Mittelalter und vielem mehr. Ich habe mich gefragt: Wie wird der Schluss? In Bezug auf meine Rolle als Finja hat mich begeistert, jemanden spielen zu können, der nicht geburtsblind ist – wie meine Rolle damals in „Weingut Wader“ – sondern noch sieben Prozent sieht. Da lag für mich auch die Herausforderung. Als ich eine völlig Blinde gespielt habe, habe ich nur mit der Querstellung der Augen, dem Tastsinn und einer ganz anderen Körperhaltung gearbeitet. Finja ist da und sieht die Leute auch. Ich musste also beim Dreh schauen, wann sie etwas sieht, wann sie mehr fühlt, wann sie ganz in ihrer Welt ist. Außerdem bin ich damals, als ich zwölf Jahre alt war, durch den Hamburg Dungeon zur Schauspielerei gekommen. Deshalb war es toll, dass ganze Horror-Leben in eine Serie einbauen zu können. Die Verbindung „blind und Horror“ hat mich direkt angesprochen.

Gerade der junge Cast der Serie war super, wir haben uns untereinander gut verstanden und privat viel unternommen. Constantin war fester Bestandteil der Gruppe, wir waren im Schwimmbad, haben gekocht, waren in der Bar. Wir haben viel zusammen erlebt. Mit Constantin war es in dem Sinne besonders, da er uns viel beigebracht hat. Ich erinnere mich noch an die Leseprobe, wo ich „ich bin müde“ gebärden wollte, stattdessen aber „ich bin schön“ gesagt habe (lacht). Das sind so Kleinigkeiten, aber da musste er immer lachen. Das Besondere beim Drehen war, dass viel Kommunikation über das Sehen stattfindet, ich aber durch die Linsen kaum sehen konnte. Es war schwer, zu kommunizieren, während ich in der Rolle war. Aber wir haben unseren Weg gefunden. Ich durfte von ihm ganz viele Gebärden lernen. Das ist eine tolle Sprache, und ich fände es wirklich gut, wenn das in den Unterricht miteinfließen und mehr Menschen zugänglich gemacht werden würde. Weil es wichtig ist, dass man die Leute auch integriert.