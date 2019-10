| Empfehlungen von der Buchmesse

Für Privatbesucher geöffnet am Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 20. Oktober, von 9 bis 17.30 Uhr. Tageskarten gibt es ab 22 Euro. Wochenendkarte: 30 Euro, Familienkarte: ab 46 Euro (2 Erwachsene und max. 3 Kinder)

Mit mehr als 400.000 Neuerscheinungen ist die Frankfurter Buchmesse (16. bis 20. Oktober) der weltweit wichtigste Handelsplatz für gedruckte und digitale Inhalte. Ob Krimi oder Biografie, Sachbuch oder Bildband – prisma stellt einige Neuheiten vor.

KINDERBUCH

Franziska Biermann: Jacky Marrone jagt die Goldpfote

Es wird aufregend! Der schlaue Fuchs Jacky Marrone ist Privatdetektiv und muss in seinem ersten Fall ein verschwundenes Huhn aufspüren. Gut, dass ihm Alice über den Weg läuft. Eine spannende und bunt illustrierte Geschichte für Erstleser ab sieben Jahren. dtv Junior, ISBN: 978-3-423- 76230-4, 120 Seiten, 12,95 Euro

ROMAN

Robert Harris: Der zweite Schlaf

Brachte eine Sammelleidenschaft den Tod? Diese Frage bestimmt Robert Harris' neuen Roman, der in einem katastrophengezeichneten England spielt. Der Bischof entsendet einen jungen Priester in ein Dorf: Er soll einen mysteriös verstorbenen Pfarrer beisetzen. Heyne, ISBN: 978-3-453- 27208-8, 416 Seiten, 22 Euro, E-Book: 17,99 Euro

ROMAN

David Lagercrantz: Vernichtung

Mit Stieg Larssons "Verblendung" begann die Millennium-Reihe, die der schwedische Schriftsteller David Lagercrantz ("Allein auf dem Everest") nach dem Tod Larssons fortschrieb. "Vernichtung" ist der sechste Band – und schickt Journalist Mikael Blomkvist und IT-Genie Lisbeth Salander auf die Spur einer Expedition auf dem Mount Everest. Heyne, ISBN: 978-3-453-27100-5, 432 Seiten, 22 Euro, E-Book: 17,99 Euro

SACHBUCH

Ulrich Homann, Achim Nöllenheidt: "Harry, hol schon mal den Wagen!" Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 70er Jahre

Ekel Alfred, Wum und Wendelin, Oberinspektor Derrik – was in den 1970er-Jahren beliebtes Fernsehprogramm war, ist heute für viele zum Kult geworden. 444 Fragen und Antworten starten zu einer Reise in die TV-Vergangenheit. Klartext, ISBN: 978-3-837-52092-7, 144 Seiten, 16,95 Euro

BACKBUCH

Siegfried Brenneis, Eva-Maria Kötter: Gesundheitsbewusst backen

Glutenfrei, vegan, Low Carb, Paleooder laktosefrei – in mehr als 60 Backrezepten geben die Autoren Tipps für moderne Ernährung inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Matthaes, ISBN: 978-3-875-15214-2,240 Seiten, 69,90 Euro

SPORTBUCH

Thorsten Schröder: Mit jeder Faser

Von seinem Weg zum Zieleinlauf in Hawaii erzählt Tagesschausprecher Thorsten Schröder, der als Triathlet regelmäßig das Extreme sucht. In seinem Buch blickt er nicht nur auf Training und Alltag zurück, sondern auch auf Schicksalsschläge und Glücksmomente. echt EMF, ISBN: 978-3-960-93436-3, 256 Seiten, 20 Euro, E-Book: 15,99 Euro

BIOGRAFIE

Thomas Gottschalk: Herbstbunt – wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd

"Ich im Kampf gegen die Vergreisung. Das ist meine letzte große Herausforderung. Ich werde sie bewältigen – top, die Wette gilt!" Dieses Zitat von Thomas Gottschalk, dem ehemaligen Showmaster von "Wetten, dass ..?", liest sich wie eine Einleitung. Oder ein Fazit. Heyne, ISBN: 978-3-453-20706-6, 272 Seiten, 20 Euro, E-Book: 15,99 Euro

SACHBUCH

Michael Moll: 30 Wanderungen in Deutschland, die man einmal im Leben gemacht haben muss

Ob Zugspitze, Eifel oder Elbsandsteingebirge: Outdoor-Experte Michael Moll beschreibt unterhaltsam kurze und längere Wanderrouten und macht Angaben zu Start und Ziel, Länge, Höhenmetern, Schwierigkeitsgrad und Besonderheiten. Zudem gibt es Tipps, etwa zur Kleidung. Droste, ISBN: 978-3-770-02060-7, 192 Seiten, 16,99 Euro

BILDBAND

Alfredo Pallavisini, Paola Rapelli: Van Gogh

Seine Pinselführung ist so charakteristisch wie das Zusammenspiel von Motiv, Farbe und Licht. Mit "Van Gogh" präsentieren die Autoren ein kompaktes Werk über den niederländischen Künstler. Begleittexte informieren umfassend, zudem listet der Bildband die wichtigsten Museen auf, die van Goghs Gemälde ausstellen. Prestel, ISBN: 978-3-791- 38618-8, 160 Seiten, 10 Euro

PARTNERLAND-BUCH

Daniela Stilzebach (Hrsg.): Norwegische Erzählungen. Geschichten von Fjorden, Trollen und Polarlichtern

Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland und Jonas Lie sind einige der Autoren, die über das diesjährige Partnerland der Frankfurter Buchmesse erzählen: über den Alltag der Menschen, über Naturphänomene und mystische Wesen. Marix, ISBN: 978-3-737-41119-6, 238 Seiten, 18 Euro

