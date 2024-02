Für Sie gelesen: „Schlank mit Brot“

Low Carb, also kohlenhydratarme Ernährung, ist momentan die angesagteste Diät. Wie es auch anders geht, erfahrt ihr in diesem Buch.

Low Carb, also kohlenhydratarme Ernährung, ist momentan die angesagteste Diät. Dabei gibt es viele Freunde der „guten Kohlehydrate“, also denen aus Vollkornprodukten, die völlig zu Recht sagen, dass sich der Mensch schon immer hauptsächlich von ihnen ernährt hat. Das Problem sind mittlerweile vielmehr die vielen Weißmehlprodukte. In dieses Horn bläst auch Axel Schmitt, Brot-Sommelier und seines Zeichens „Weltbäcker“. In seinem Buch „Schlank mit Brot“ hält er ein Plädoyer für „High Carb“ und zeigt Brotliebhabern mit gelingsicheren Rezepten, wie sie genussvoll abnehmen können, ohne auf Kohlenhydrate verzichten zu müssen. Und der Mann weiß, wovon er spricht, schließlich hat er im erfolgreichen Selbstversuch selbst zehn Kilo durch die Brotdiät verloren. Vielfältige Rezepte zeigen hier, was Brot und Brötchen können, und ganz nebenbei verbessern die Leser ihre eigenen Backkünste. Dank reichlich Ballaststoffen, langkettigen Kohlenhydraten und Zutaten wie Gemüse und Nüssen werden Hefezopf, Pizza und Co. zur Diät-Wunderwaffe.