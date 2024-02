Für Sie gelesen: „Der ehrliche Finder“ und „Das späte Leben“

„Der ehrliche Finder“

Jimmy ist ein kluger, aber einsamer belgischer Junge. Seine größte Passion ist das Archivieren von Sammelkarten aus Chipstüten, Freunde hat er keine. Das ändert sich, als Tristan in sein Leben tritt. Tristan Ibrahimi ist mit seiner Familie aus dem Kosovo geflüchtet. Die beiden werden Freunde, denn sie brauchen einander: Jimmy hilft Tristan bei den Hausaufgaben sowie dem Erlernen der Landessprache. Jimmy erfährt bei Tristan all das, was er nicht kennt: familiäre Nähe und Zusammenhalt. „Der ehrliche Finder" der belgischen Autorin Lize Spit ist eine Erzählung von Flucht und Neuanfang und spielt während des Jugoslawien-Krieges in den 1990er-Jahren. Was die Geschichte so besonders und anrührend macht, ist die Erzählperspektive aus Sicht der Kinder. Lize Spit findet eine ganz eigenen Poetik: Politik ist für die Kinder weit weniger eine Dimension als die Fantasie-Welt, die sie sich gemeinsam erschaffen – voller geheimer Orte und mit einer eigenen Sprache. Bis diese schließlich an den Unbilden der brutalen Gegenwart zu zerbrechen droht.