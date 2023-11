Buchtipp: „Dynasty. Die Insidergeschichte der New England Patriots“

Ihre zahlreichen Fans nennen sie nur liebevoll „The Pats“: Die New England Patriots waren in den vergangenen Jahren so etwas wie der FC Bayern des American Football.

Unter Head Coach Bill Belichick und mit Quarterback Tom Brady, auch „GOAT“ (Greatest Of All Time) genannt, konnte das Team aus Boston seit 2001 sechsmal den Super Bowl gewinnen. Dabei sind die Patriots längst nicht unumstritten, doch das haben erfolgreiche Teams ja eigentlich immer so an sich. Interessant an der Geschichte der Patriots ist hingegen, dass das bis 1971 als „Boston Patriots“ bekannte Franchise lange Jahre als ein wahres Underdog-Team galt, das bis in die 1990er-Jahre nichts gewinnen konnte und bis zur Übernahme durch den neuen Besitzer Robert Kraft fast bankrott war. Der bekannte amerikanische Journalist Jeff Benedict („Tiger Woods“, „LeBron“, „Poisened“) rückt in seiner großen Patriots-Biografie dann auch die drei Macher Belichick, Brady und Kraft ins Zentrum. Ein echter Insiderbericht.