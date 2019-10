| Testen Sie Ihr Wissen

Ekel Alfred, Oberinspektor Derrik, Dalli Dalli – was in den 1970er-Jahren beliebtes Fernsehprogramm war, ist heute für viele zum Kult geworden. In "Harry, hol schon mal den Wagen!" Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 70er Jahre haben Ulrich Homann und Achim Nöllenheidt 444 Fragen zum TV-Programm der 70er zusammengestellt. Und die Antworten gibt's natürlich auch. Wie gut erinnern Sie sich noch? Testen Sie jetzt im Quiz Ihr Wissen!

Wie gut erinnern Sie sich ans Fernsehen der 70er? Erinnern Sie sich noch an das Fernsehprogramm der 70er Jahre? Wie gut kennen Sie sich noch aus? Testen Sie jetzt Ihr Wissen! (Quelle der Fragen und Fotos: "Harry, hol schon mal den Wagen!" Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 70er Jahre (von Ulrich Homann, Achim Nöllenheidt) Welche Quizsendung mit Rudi Carrell wurde am 27. April 1974 erstmals ausgestrahlt? Wer war der Autor der provokanten Familienserie Ein Herz und eine Seele? Als "Major" Michael Donegan war er einer der Anführer der Posträuber. 1974 wechselte er dann die Seiten und wurde zu einem der berühmtesten Fernsehpolizisten. Welcher Schauspieler wird hier gesucht? Wie lautete der Untertitel von Disco? Wer moderierte den Beat-Club und machte durch ihn TV-Karriere als Berufs-Jugendliche? Auf wie viele Folgen brachte es Erik Ode als Der Kommissar? Drei schöne junge Damen arbeiten als Privatdetektive und erhalten ihre Aufträge immer per Telefon von einem gewissen …? Wer wurde in den Siebzigern "Mr. Tagesschau" genannt? An welchem Wochentag hieß es in den Siebzigern immer Dalli Dalli? Wie hieß die erste weibliche Moderatorin des aktuellen Sportstudios? Wie hieß eine fünfteilige Familienserie von Rainer Werner Fassbinder über den Alltag einer Familie aus dem Arbeiter-Milieu? Welche Serienfigur verkaufte ihr Lachen? Viel ist nicht mehr hängengeblieben aus der damaligen Fernsehzeit. Macht nichts, ist ja schon lange her! Nicht schlecht! Sie haben damals offenbar viele Stunden vor dem Fernseher verbracht – oder Sie haben einfach ein richtig gutes Gedächtnis. Geben Sie's zu: Bei Ihnen stehen noch jede Menge alte VHS-Kassetten aus der Zeit im Wohnzimmerschrank. (Gab's damals überhaupt schon VHS-Recorder?)

Sie bekommen gar nicht genug vom Ratespaß zum Fernsehen der 70er? Weitere Fragen finden Sie in "'Harry, hol schon mal den Wagen!' Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 70er Jahre". Z.B.: Warum ist Derrick der einzige Oberinspektor weltweit? Wie hieß die Nachbarin von "Ekel Alfred"? Welche Rolle spielte die Putzfrau Molly Mill im ZDF? Und wer war vernarrt in den Elektrik-Trick?

Fragen und Antworten zum TV-Programm der 1950er und 1960er gibt es in "'Welches Schweinderl hätten’s gern?' Das Quiz zur Fernsehgeschichte der 50er und 60er Jahre". Beide Bücher von Achim Nöllenheidt und Ulrich Homann sind erschienen im Verlag Klartext.