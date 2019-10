"Wir wollen das machen"

Von teleschau

Selbst ist die Frau: In "Captain Marvel" und "Avengers: Endgame" zeigte Brie Larson bereits ihre Superhelden-Seite. Nun hat sich die Schauspielerin ein neues, ehrgeiziges Ziel gesetzt.

Mit "Wonder Woman" legte DC Comics 2017 vor, ein Jahr später zog Marvel mit der ersten weiblichen Superheldin in "Captain Marvel" nach. Wenn es nach Hauptdarstellerin Brie Larson geht, dann ist der Vormarsch von weiblichen Hauptfiguren in Superheldenfilmen noch lange nicht vorbei. In einem Interview hat der "Captain Marvel"-Star kürzlich betont, dass sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen bereits bei Marvel-Chef Kevin Feige vorstellig geworden sei, um für einen rein weiblichen Superheldinnen-Film zu werben: "Viele der weiblichen Darsteller von Marvel sind zu Kevin gegangen und sagten: 'Wir stecken da zusammen drin, wir wollen das machen.'"

Gleichzeitig betonte Larson jedoch, sie sei "nicht für die Zukunft von Marvel verantwortlich". Sie sei aber auf jeden Fall guter Dinge: "Ich habe das Gefühl, dass es am Ende wirklich passieren könnte, wenn genug Leute auf der Welt darüber reden, wie sehr sie es wollen", hoffte die 30-Jährige.

Einen ersten Vorgeschmack darauf, wie ein Film mit ausschließlich weiblichen Superheldinnen aussehen könnte, gab bereits "Avengers: Endgame". In dem vorläufigen Höhepunkt des Marvel-Universums gibt es eine Szene, in der die weiblichen Heldinnen um Captain Marvel, Nebula und Valkyrie sich auf dem Schlachtfeld gemeinsam dem Schurken Thanos und seinen Armeen entgegenstellen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst