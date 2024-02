Für Sie gelesen: „Star Wars – Die Thrawn Trilogie“

Es war einmal vor langer Zeit, das Star-Wars-Universum war noch im Besitz von George Lucas und kein Franchise, das in seinem schier endlosen Streben nach noch mehr Kommerz hin und wieder gute (Andor, Rogue One), häufiger schlechte (The Last Jedi, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka), meist aber eher belanglose neue Filme und Serien auf die völlig saturierten Fans loslässt, als ein Autor namens Timothy Zahn „Erben des Imperiums“ (1991), „Die dunkle Seite der Macht“ (1992) und „Das letzte Kommando“ (1993) schuf. Diese Romane knüpfen nahtlos an die Original-Trilogie von 1977 bis 1983 an, und erzählen die Geschichte unserer geliebten Helden Luke, Leia, Han und Chewbacca glaubhaft weiter. Mehr noch, mit Großadmiral Thrawn tritt hier ein Bösewicht auf, der sich hinter Darth Vader nicht verstecken muss. Diese Trilogie, die bei vielen Fans nach wie vor hoch im Kurs steht, ist nun neu aufgelegt worden und zeigt eindrucksvoll, wohin sich das Kino-Universum auch hätte entwickeln können.