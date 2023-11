Buchtipp: „Glücksorte in Europa: von Reykjavik bis Athen“

Nicht alle Menschen zieht es in die große, weite Welt. Aber das muss es gar nicht: Auch in Europa gibt es Abenteuer und Kulturschock. Der Reiseführer „Glücksorte in Europa“ fasst die spannendsten Ziele zusammen.

Für jede Stadt sind drei Tage vorgesehen, ideal, um wichtige Sehenswürdigkeiten abzuhaken, aber auch, um in die Subkultur abzutauchen. Nicht nur die großen europäischen Hauptstädte werden empfohlen, sondern auch Orte, die man vielleicht nicht sofort auf dem Schirm hat: die kroatische Stadt Pula zum Beispiel, in der es jede Menge Kunst, Kultur und Geschichte gibt, aber auch weiße Kieselstrände und kristallklares Wasser. Oder Bozen in Südtirol, eine echte Genießerstadt, in der man die Tage damit verbringen kann, durch die Gassen zu schlendern und Kaffee zu trinken. Das Tolle an Europa ist, dass man für Wellness unterm Sternenhimmel, Konzerte in Fabrikhallen, moderne Kunst und antike Tempel keinen Ozean überqueren muss.