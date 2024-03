Für Sie gelesen: „So heilt man heute“

Unter anderem geht er darauf ein, dass bei Frauen manchmal die Symptome für einen drohenden Herzinfarkt übersehen werden oder dass bei Männern oft nicht so schnell festgestellt wird, dass sie an Osteoporose leiden. Professor Sievers ist Experte für Herzkreislauf- und Gefäßmedizin und kennt daher die unterschiedlichen Symptome bei Frauen und Männern in diesem Fachbereich besonders gut. Er nimmt jedoch auch weitere Volkskrankheiten wie Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen in den Blick und zeigt, warum jeder von Gendermedizin profitieren kann. Beispiele aus der Praxis und Services wie Symptom-Checkboxen zur Einordnung von Beschwerden, Dosierungsempfehlungen für Medikamente oder ein Selbsttest für Männer zum Thema Depressionen machen das Buch zu einem wertvollen Ratgeber.