| Technik leicht erklärt mit Chip und prisma

Von Andreas Hentschel

Kaputtes Display, schlapper Akku: Nicht jeder Defekt macht das Handy zu Elektroschrott. Eine Reparatur kann lohnen. Tipps von prisma und dem Technikmagazin Chip.

Telefonieren, Fotografieren, Buchen, Reservieren, Bezahlen – das Smartphone ist immer dabei. Dadurch läuft es aber auch Gefahr, runterzufallen, zu zerkratzen oder nass zu werden. Solch ein Schaden ist ärgerlich, zumal die Handys immer teurer werden. Doch nicht jeder Defekt ist gleich ein Totalschaden. Kleine Blessuren können Sie vielleicht selbst reparieren. Ein zersprungenes Display oder den schwachen Akku tauscht der Fachmann – bei teuren Handys ist das eine Überlegung wert. Versuchen Sie zum Beispiel anhand von eBay-Angeboten den Marktwert Ihres Smartphones zu ermitteln und rechnen Sie die zu erwartenden Reparaturkosten gegen. Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung.

Wenn der Akku schlapp macht

Vorab: Die Lebensdauer des Akkus erhöhen Sie durch häufiges Laden. Warten Sie nicht, bis er vollkommen leer ist. Lässt die Leistung dennoch nach (meist nach rund drei Jahren), hilft nur der Austausch. Da viele Smartphones und auch die Akkus verklebt werden, betrauen Sie mit der Reparatur unbedingt eine Fachwerkstatt. Diese finden Sie mittlerweile selbst in Kleinstädten.

Unscharfe Fotos: Oft ist die Ursache harmlos

An vernebelten Bildern ist meist das verschmutzte oder verkratzte Schutzglas der Kameralinse Schuld. Die können Sie selbst reinigen – etwa mit einem Brillenputztuch. Kleine Kratzer entfernen Sie durch Polieren mit spezieller Polierpaste. Erst wenn das nicht hilft, muss die Werkstatt ran und die Kamera tauschen.

Gesplittertes Display: Nur keine Panik!

Gesprungene Bildschirme sind die häufigsten Schäden am Smartphone. Dabei lässt sich das Risiko eingrenzen: Schutzgläser und -folien zum Aufkleben kosten nur ein paar Euro – und sorgen beim Fall aus geringen Höhen für etwas Schutz. Nutzen Sie das Smartphone auch beim Sport oder sonstigen Aktivitäten mit Sturz- oder Unfallrisiko, raten wir zusätzlich zu einem stoßfesten, wasserdichten Gehäuse – 20 bis 30 Euro kostet das. Ist das Malheur passiert, wird meist eine teure Reparatur fällig, unter 200 Euro geht es kaum aus. Gehen Sie während der Garantiezeit nur in eine autorisierte Fachwerkstatt. Ermitteln Sie den Zeitwert Ihres Smartphones durch Recherche auf eBay oder anderen Auktionsplattformen im Internet. Als Erste-Hilfe-Maßnahme verhindern eine nachträglich aufgebrachte Schutzfolie oder Tesafilm weitere Schäden und Schnittverletzungen.

Stecker halten nicht

Im Laufe der Zeit sammeln sich Flusen in Smartphonebuchsen, die von den Steckern verdichtet werden. Schalten Sie das Smartphone aus und versuchen Sie die Verstopfung vorsichtig per Staubsauger zu entfernen. Hilft das nicht, kratzen Sie die Buchse mit einem Holzzahnstocher aus. Verbiegen Sie dabei keine Anschluss-Kontakte!

Tasten hängen oder reagieren nicht mehr

Sind mechanische Bedienelemente verschmutzt und schwergängig geworden, sind Alkohol oder scharfe Putzmittel die falsche Wahl – sie können Dichtungen beschädigen. Verwenden Sie nur spezielle Reinigungssprays für elektronische Bauteile, etwa "Kontakt WL". Eine Dose kostet bei Elektronikhändlern im ­Internet (Reichelt oder Conrad) zwischen 5 und 7 Euro.

Streitfall Wasserschaden

Viele Smartphones sind wasserdicht und verfügen oft sogar über entsprechende Zertifikate (etwa IP67). Doch die Hersteller verweigern oft die Garantie, weil die Dichtheit nur in klarem Wasser gilt! Salz- oder Chlorwasser, Schweiß, Reinigungsmittel und Hitze greifen die Dichtungen an. Am Strand gehört das Handy daher in einen wasserdichten Beutel, nutzen Sie es nicht als Unterwasserkamera. Ist trotzdem Wasser eingedrungen, sorgen Kurzschlüsse meist für einen Totalschaden. Mit Glück lässt sich das Smartphone durch Einlegen in Trocknungsmittel (zum Beispiel Reis) kurzfristig wiederbeleben, um Daten und Fotos zu sichern. Meist muss aber ein neues Smartphone her.

Handy-Versicherung: Wann lohnt sie sich?

Spezielle Handyversicherungen zahlen auch bei selbst verschuldeten Display- oder Wasserschäden oder anderen Fahrlässigkeiten. Einer der größten deutschen Anbieter ist www.wertgarantie.de. Hier verlangt man zum Beispiel für ein neues, 500 Euro teures Mittelklasse-Smartphone 8 Euro Prämie pro Monat. Zusätzlichen Schutz bieten auch manche Hersteller, wie etwa Apple, oder Hausratsversicherungen an. Vergewissern Sie sich dabei immer, dass Schäden durch fahrlässiges Handeln abdeckt sind. Bei normalem Gebrauch investieren Sie aber vermutlich besser ein paar Euro in eine Displayschutzfolie oder ein stoßfestes Gehäuse.