| Radregionen

Von Tonia Sorrentino

Seenparadies, Berglandschaften, Wälder, Industriekultur: prisma hat für Sie acht Fahrradregionen in ganz Deutschland ausgewählt. Ein Ausflug lohnt sich für Familien, Sportliche und Urlauber gleichermaßen – egal ob mit dem Mountainbike, Tourenrad, Faltrad oder dem E-Bike.

1) Chiemsee – Chiemgau

Auf zehn Rundkursen zwischen 28 und 55 Kilometern Länge lässt sich die Kulisse von Chiemgauer Alpen und Bayerischem Meer ganz entspannt oder auch sportlich-ambitioniert genießen. Am Wegesrand liegen zahlreiche eindrucksvolle Bauten wie das Kloster Seeon oder das Neue Schloss Herrenchiemsee, Bauernhöfe, Brauereien, Seen mit Bademöglichkeiten, Almwiesen und Moorlandschaften. Die vom ADFC zertifizierte "Rad-ReiseRegion" zeichnet sich durch Familienfreundlichkeit aus und verfügt über eine umfassende touristische Infrastruktur. An zahlreichen Plätzen können Elektrofahrräder ausgeliehen werden, es gibt viele Ladestationen. Einen Abstecher wert sind die Burg Tittmoning und die Winklmoosalm. Familientouren-Tipp: Chiemsee-Radweg. Die "Energietour" hat einen mittleren, der Chiemgau-Radweg einen hohen Schwierigkeitsgrad. www.chiemsee-chiemgau.info/radfahren-bayern

2) Fichtelgebirge

Für jeden Anspruch ein Angebot: Die fränkische Region hat Flussradstrecken und Rundtouren – eben, verkehrsarm, familienfreundlich oder anspruchsvoll. Auf leicht zu bewältigenden Routen wie dem MainRadweg und dem Brückenradweg Bayern–Böhmen bleibt genug Kraft, um die landschaftliche Vielfalt in sich aufzunehmen: Mischwälder, Auenlandschaften, Berge und Moore sowie urige Ortschaften, in denen sich eine Gasthaus-Einkehr lohnt. Den Erlebnisberg Ochsenkopf lieben Mountainbiker, zudem gibt es ein Netz aus zwölf Rennrad-Routen. Neun von elf Stationen verleihen nicht nur E-Bikes, sondern auch E-Mountainbikes, etwa in Bayreuth und Fichtelberg. Bosch-Akkus können an acht Stellen geladen werden. Highlights am Wegesrand: das Luisenburg-Felsenlabyrinth und Europas größtes Spezialmuseum für Porzellan, das Porzellanikon in Selb und Hohenberg an der Eger. www.tz-fichtelgebirge.de/de/radfahren

3) Ostfriesland

Das gut ausgeschilderte, 3500 Kilometer umfassende Radwegenetz umfasst fünf Themenrouten, gespickt von grasenden Schafen und weiten Wattenmeerpanoramen. Da sie überwiegend verkehrsarm sind und über ebenes Gelände führen, sind sie ideal für Familien. Auf der leichten Friesenroute "Rad up Pad" durchqueren Radfahrer Geest, Marsch und Moor und zwölf Gemeinden des Landkreises Aurich und der Stadt Emden. Freunde blühender Pflanzen kommen fast das ganze Jahr über auf der ebenfalls leichten Ammerlandroute auf ihre Kosten. Einen mittleren Schwierigkeitsgrad hat die "Tour de Fries", ein 280 Kilometer langer Rundkurs, der in sechs Etappen durch Friesland, Ammerland, Wittmund und Wilhelmshaven verläuft. Tipp: ost-friesische Teepause einlegen! Regionale Sehenswürdigkeiten: Insel Borkum, Brauereistadt Jever mit Schloss, Pilsumer Leuchtturm (Foto). www.ostfriesland.de/mein-ostfriesland

4) Radregion Rheinland

Kölner Dom, Drachenfels Königswinter, Zons am Rhein, die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl (Welterbestätte) sind nur einige Sehenswürdigkeiten, die Ausflügler am Wegesrand im Wechsel von Stadt, Land und Fluss finden. Der Rheinradweg beispielsweise zählt zu den leichteren, die Drei-Flüsse-Tour zu den mittelschweren Flussradwegen. Topografisch anspruchsvollere Mountainbike-Touren bieten sich im Bergischen Land, Siebengebirge und in der Voreifel an. Auf dem 3000 Kilometer langen Routennetz finden sich Radfahrer besonders gut mit der Navigations-App "QuoRadis" zurecht. Alle acht Mietstationen mit Elektrofahrrädern haben dank Bahnhofslage direkten ÖPNV-Anschluss. Ein Einweg-Mietsystem der Region mit ihren 35 Ladestationen ermöglicht sowohl die Ausleihe als auch die Rückgabe an unterschiedlichen Orten. www.radregionrheinland.de

5) Radrevier Ruhr

Was dieses 1200 Kilometer lange Routennetz im Ruhrgebiet besonders macht? Die Industriekultur. Damit beschäftigen sich gleich elf Themenrouten unterschiedlicher Kategorien, von leicht ("Haldenglück – Ausblicke erfahren", 38 km) bis schwierig ("Von Ruhr zur Ruhr – Das Bergische erfahren", 58 km). Herausforderung schaffen sich Ambitionierte zum Beispiel über die steilen Halden. Die elf "RevierRouten", gut asphaltiert und überwiegend abseits des Straßenverkehrs, ergänzen drei Radfernwege: RuhrtalRadweg (ausgezeichnet mit 4 ADFC-Sternen), Römer-Lippe-Route (Pilotprojekt für barrierefreie Radrouten), Route der Industriekultur. Die Kulisse bestimmen ehemalige Bahntrassen und Kanaluferwege ebenso wie der Gasometer Oberhausen, das UNESCO-Welterbe Zeche und Kokerei Zollverein und die Jahrhunderthalle Bochum. www.ruhr-tourismus.de/de/radrevierruhr

6) Sankt Wendeler Land

Kennen Sie Dibbelabbes? Mit diesem für das Saarland typischen Gericht aus Dörrfleisch, geriebenen Kartoffeln, Ei und Lauch können Sie sich bei einer Einkehr in eines der regionalen Wirtshäuser stärken. Das 340 Kilometer umfassende Streckennetz eignet sich mit seinen zahlreichen Anstiegen besonders für sportlich orientierte Radfahrer. Es gibt neun anspruchsvolle Mountainbike-Touren und sieben asphaltierte Rennradrouten. Gemächlich lässt es sich dennoch fahren, etwa auf der leichten Bostalsee-Runde (30km) oder Abschnitten des Glan-Blies-Radwegs. Als mittelschwer gilt der Saar-Oster-Höhen-Radweg. Die Region verfügt über eine E-Bike-Mietstation am Bostalsee (Foto-Stopp einlegen!) und zehn Ladestationen im Umland. Digitalaffine planen ihre Fahrt mit der Saarland Touren-App (www.urlaub.saarland.de). Und sonst? Lohnt sich eine Rast in St. Wendel an der Wendalinusbasilika (Foto) oder in 37,5 Metern Turmhöhe auf dem Schaumbergplateau. www.bostalsee.de/aktiv/radfahren

7) Seenland Oder-Spree

Ein Paradies für Bade- und Wassersportfreunde: 490 Kilometer Radstrecke verteilen sich auf zehn nutzerfreundlich ausgewiesene Themenrouten durch das meist ebene Wasserland. Die separaten Radwege und verkehrsarmen Nebenstraßen führen zum größten Teil über Asphalt und bieten neben den Flüssen und Seen Impressionen von Wäldern und Naturparks. Seltene Tiere und Pflanzen lassen sich in der Märkischen Schweiz und im Schlaubetal entdecken, die gesamte Region ist zudem durchzogen von touristisch spannenden Schlössern und Herrenhäusern. Elektrofahrrad-Mietstationen an 15 Standorten, zum Beispiel in Strausberg, bereichern das Angebot. Zu den sehr vielen leichten Routen gehören unter anderem die 3-Seen-Tour und die Teufelstour. Als mittelschwer gilt die Schwielochsee-Tour. Weitere Highlights am Wegesrand: das Schiffshebewerk Niederfinow sowie die Saarow-Therme und der Kurpark am Scharmützelsee. www.seenland-oderspree.de

8) Radregion Teutoburger Wald

Ob Radfernweg, regionale Themenroute oder BahnRadRoute – auf den mehrheitlich asphaltierten, manchmal auch unbefestigten Strecken gibt es viel zu sehen. Buchenwälder, Bäche und Quellen, Felsen, Orchideen, Wacholderheiden ebenso wie historische Monumente und Ortskerne. Zu den regionalen Highlights zählen unter anderem das Eggegebirge, der UNESCO-Geopark TERRA.vita, die sieben Heilbäder, das beliebte Hermannsdenkmal bei Detmold und das Kloster Dalheim. Die interaktive, kostenfreie Navigator-App Mein_TEUTO führt Radfahrer bequem durch die Region, die sich durch eine umfassende Infrastruktur für E-Bikes auszeichnet. Als leichte Strecke ist die als barrierefrei zertifizierte Römer-Lippe-Route empfehlenswert, besonders für Familien mit kleinen Kindern. "Das Grüne Netz Bielefeld" führt Radfahrer bei mittlerem Schwierigkeitsgrad auf einen rund 25 Kilometer langen Rundkurs. www.teutoburgerwald.de

NOCH MEHR TIPPS UND ORGANISIERTE RADREISEN

Noch mehr Fahrradreisetipps gibt es in der Broschüre des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) "Deutschland per Rad entdecken". Infos im Netz: www.adfc-radtourismus.de

Viele Reiseanbieter sind auf die Organisation von Fahrradreisen spezialisiert, wie zum Beispiel Weinradel, Radissimo oder Radweg-Reisen. Weitere Informationen können Sie online unter www.weinradel.de sowie unter www.radissimo.de oder unter www.radweg-reisen.com finden.

Sie brauchen noch die richtige Lektüre für die Radtour? Wir haben Ihnen hier drei Buchtipps rund ums Rad zusammengestellt.