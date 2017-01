Backen mit prisma

Verfasser: Ingrid Birkefeld

Mini-Walnuss-Törtchen

Zutaten Teig 200g kalte Butter 2 Prisen Salz 100g Zucker 300g Mehl Zwiebackmehl Füllung 200ml Sahne 150g Zucker 50g Honig 300g geschälte frische Walnusskerne 1 Prise Salz