Rezept: Kräuter-Kartoffelsalat mit geröstetem Buchweizen

Zunächst die festkochenden Kartoffeln waschen und je nach Größe halbieren oder vierteln. Die Süßkartoffel ebenfalls waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. In einer Schüssel mit Olivenöl, Meersalz, Pfeffer und Bärlauch vermengen. Auf ein Blech mit Backpapier geben und gleichmäßig verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 250° C etwa 35 Minuten lang backen.