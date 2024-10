Cordula Stratmann und Phil Laude über das besondere Dorf "Smeilingen"

Phil Laude: Ich bin selber total gespannt, wie sich das Leben in Smeilingen anfühlt. Wir haben uns am Set gar nicht gesehen.

Cordula Stratmann: Da wir verschiedene Anspielstationen hatten, waren nie alle Schauspieler zeitgleich am Set. Die Serie erzählt die einzelnen Geschichten der Charaktere, die in Smeilingen wohnen, also die der Bestatterin, der Apothekerin, des Postboten, des Fußballtrainers oder eben des Bürgermeisters. Leider habe ich keinen Tag mit Uwe Ochsenknecht zu tun gehabt, auch wenn ich damit geködert wurde. Ich halte ihn wirklich für einen der ganz großen komödiantischen Schauspieler unseres Landes.

Die Verleihung des renommierten „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ findet am 23. Oktober 2024 in der BMW Welt in München statt. Dieser Preis, der zuvor als Bayerischer Fernsehpreis bekannt war, ehrt herausragende Leistungen in der deutschen TV- und Streaming-Branche.

Laude: Ich fühle mich so ernst genommen in meinem Handwerk als Schauspieler und Comedian. Das ist als Youtuber nicht immer einfach. Stratmann: Und ich habe in meinem neuen Buch „Wo war ich stehen geblieben?“ endlich ein Format gefunden, in dem ich meine Reflektionen aufschreiben kann. Selbstverständlich wird mein Ernst auch immer wieder lustig, weil es bei mir nur so geht.