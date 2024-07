Arzt-Kolumne: Restless Legs Syndrom - Das kann helfen

Vor 20 Jahren fing es plötzlich an: Der Betroffene aus meiner Sendung spürte damals zum ersten Mal ein Gefühl von Unruhe in seinen Beinen und einen immensen Bewegungsdrang. Der Schmerz wurde über die Jahre immer schlimmer.

„Zuletzt waren die Schmerzen so stark, dass ich wirklich dachte, mir zieht jemand den Knochen am Knie nach unten, die Knochen aus dem Körper raus. Das ist wie eine Folter”, erzählt der 69-Jährige. Ein Neurologe diagnostiziert schließlich das sogenannte Restless Legs Syndrom. Das Restless Legs Syndrom, kurz RLS, ist eine chronische Erkrankung des Nervensystems, bei der es zu Bewegungsunruhe und Missempfindungen in den Beinen kommt, vorwiegend abends und nachts. Die Ursachen sind bislang ungeklärt. Drei Faktoren tauchen in diesem Zusammenhang aber häufiger auf: genetische Veranlagung, Eisenmangel und eine Störung im Dopamin-Haushalt. Zudem können Begleiterkrankungen wie Niereninsuffizienz, Parkinson oder Multiple Sklerose das Restless Legs Syndrom mitverursachen.