In den vergangenen 100 Jahren waren riesige Konzerne wie Exxon Mobile, IBM oder Ford weltweit extrem erfolgreich. Andere Konzerne wie Berkshire Hathaway oder Microsoft haben ihre Gründer Warren Buffett oder Bill Gates jahrzehntelang zu den reichsten Personen der Welt gemacht. Diese und viele andere Beispiele erlaubten es schon, von Business-Giganten zu sprechen. So ist zum Beispiel Microsoft auch ohne Bill Gates immer noch auf dem Vormarsch und hat seinen Marktwert gigantisch auf fast zwei Billionen Dollar erhöht. Eine solche Dimension wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen.

In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 10: Business-Giganten – bestimmen Amazon, Google oder Facebook die Welt?

Dennoch repräsentieren Amazon, Google, Facebook sowie auch Apple oder Tesla ein bisher ungekanntes Ausmaß von Macht, Wert und Einfluss. Ihre Gründer gehören fast alle zu den 15 reichsten Menschen der Welt. Apple erreichte in diesem Jahr als erster Konzern in der Geschichte einen Börsenwert von über drei Billionen Dollar. Business-Gigantomanie also, wohin man sieht. Aber es geht um viel mehr als Business. Diese Unternehmen haben die globale Wirklichkeit aller Menschen in den vergangenen Jahren maßgeblich und nachhaltig geprägt.