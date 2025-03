CATS: Der Musical-Klassiker ist zurück

Vom 10. April bis 21. September 2025 erobern die berühmtesten Katzen der Welt wieder die Bühnen ausgewählter Spielstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz und beweisen einmal mehr, dass das Meisterwerk nach mehr als vier Jahrzehnten seine Zuschauer mehr denn je zu verzaubern vermag. Mit der Uraufführung im Jahr 1981 hat „CATS“ die Musical-Welt nachhaltig revolutioniert. Rund um den Globus haben die „Jellicle-Katzen“ anmutig auf vier Pfoten sämtliche Rekorde gebrochen und mehr als 73 Millionen Zuschauer in über 30 Ländern begeistert. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht. Denn auch mehr als 40 Jahre nach der Premiere im Londoner West End haben die Charakterkatzen – vom durchtriebenen Macavity über den Zauberkater Mistoffelees und die schneeweiße unschuldige Victoria bis hin zum unwiderstehlichen Draufgänger Rum Tum Tugger – nichts von ihrer generationsübergreifenden Faszination eingebüßt. Noch immer ziehen sie das Publikum in den Bann, der so vielfältig ist wie die Katzenbande selbst. Ab April 2025 ist der Klassiker im englischen Original wieder zu erleben – und das in der ebenso authentischen wie aufgefrischten Erfolgsproduktion vom Londonder West End, die 2015 als „Bestes Musical Revival“ für den Laurence Olivier Award nominiert war.