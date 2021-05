Die Geheimnisse der Kräuterfrau

Mit Mitte 20 fing sie an, alles, was sie über Pflanzen und ihre Wirkung in die Finger bekommen konnte, zu lesen – und das, was sie las, in die Praxis umzusetzen. Mit Erfolg. Nur einmal ging etwas schief, als sie noch als Kind ihre ersten Versuche machte. "Mein Vater sagte, Holunder sei gesund", erinnert sie sich. Sie setzte sich in den Holunderstrauch und fing an, zu naschen. Allerdings ist roher Holunder giftig. Tagelang hatte sie Bauchkrämpfe. Bis heute hat sie Respekt vor der Pflanze. "Man muss die Pflanzen kennen, um sie zu schützen", sagt Frielingsdorf gerne. Das gilt wohl auch andersrum. Ihr Wissen um die Pflanzen gibt Frielingsdorf, in der Region als "Kräuterfrau" bekannt, weiter – bei Seminaren im Lindlarer Freilichtmuseum, in Büchern, manchmal auch im WDR. prisma hat sie einen Blick in ihren Garten gestattet, in dem so manches Wunderkraut wächst