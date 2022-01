Do It Yourself: Selbst das eigene Zuhause verschönern

Kaufen kann doch jeder – wer etwas selber macht, kann nicht nur seine eigenen Ideen umsetzen, sondern eventuell auch recyceln. Hier kommen Anleitungen für Do-It-Yourself-Projekte von den Selbermachprofis Alexandra Beck-Berge und Olaf Szczepaniak, die zusammen mit einigen DIY-Passionierten das Buch "Deko It Yourself" geschrieben haben.

Wandvase Das brauchen Sie: Pappmaché-Tabletts (Bastelbedarf), Bastelfarben in unterschiedlichen Pastelltönen, Pinsel, Satinbänder (3 mm), kleine Reagenzgläser, Schere, kleine spitze Schere, Bleistift, kleine Bilder oder Postkarten, Deco-Tape, doppelseitige Klebestrips

So wird’s gemacht: Tabletts in unterschiedlichen Farbtönen anmalen. Reagenzgläser nach Wunsch darauf positionieren, an deren oberer Öffnung beide Seiten auf dem Tablett markieren. Dort mit der spitzen Schere zwei kleine Löcher in das Tablett bohren. Satinband von hinten durch die Löcher ziehen und die Vase damit festknoten.

Ein Deckpapier vom doppelseitigen Klebestrip abziehen. Klebestrip mindestens fünf Sekunden lang fest auf die gewünschte Stelle oben auf die Rückseite des Tabletts drücken. Darauf achten, dass der Anfasser am Rand übersteht. Die Schutzfolie mit dem roten Strich am Anfasser nicht entfernen. Das zweite Deckpapier abziehen. Für den Klebestrip den Untergrund gründlich reinigen. Tablett mindestens fünf Sekunden lang fest an die Wand drücken. Bei größeren Tabletts zwei Klebestrips verwenden. Postkarten und Bilder mit Deco-Tape befestigen. Reagenzgläser mit Wasser füllen und Blumen hineinstellen.

Nachttisch aus Schublade Das brauchen Sie: Alte, nicht zu große Schublade, Schleifpapier, weiße Lackfarbe, Pinsel, gemustertes Papier, Schere, Bleistift, Lineal, Draht, kleine Schraub-Ösen, Klebenagel für Tapeten und Putz (2 kg, die Anzahl richtet sich nach Gewicht der Schublade; Bücher, Wecker und Dekoration mitberechnen), doppelseitiges Bastelklebeband

So wird’s gemacht: Die Schublade leicht anschleifen und weiß lackieren. Innen in jede Ecke ein Stück Bastelband kleben. Schutzfolien abziehen und das auf Schubladeninnenmaß passend zugeschnittene Papier aufkleben. Links und rechts zwei Schraub-Ösen in die Rückwand schrauben und Draht für die Aufhängung befestigen. Klebenägel nach Anleitung auf der Verpackung an der Wand befestigen und die Schublade am Draht befestigen.

Gewinnen Sie den Ratgeber "Deko It Yourself" Verlosung: prisma und der Gräfe & Unzer Verlag verlosen zehn Exemplare des Buchs „Deko It Yourself“, wo neben diesen Tipps noch viele weitere zu finden sind.

