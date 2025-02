ESC-Bewerber "Feuerschwanz" im Interview: Lust auf Herausforderungen

1998 schrieb er „Guildo hat euch lieb“, mit dem Guildo Horn im Wettbewerb Platz sieben erreichte. 2000 schaffte Raab selbst mit „Wadde hadde dudde da?“ Platz fünf, 2004 konnte Max Mutzke in der von Raab initiierten Casting-Show zur Ermittlung des deutschen Beitrags ebenso gewinnen wie im offiziellen Vorentscheid und schaffte am Ende Platz acht. 2010 entdeckte Raab in der Reihe „Unser Lied für Oslo“ schließlich Lena Meyer-Landrut. Der Rest ist Geschichte. Nun ist Raab zurück.

Unter dem Titel „Chefsache ESC 2025“ bewertet eine Jury, bestehend aus ihm selbst, Yvonne Catterfeld und Elton sowie wechselnde Gast-Juroren 24 Beiträge in drei bei RTL gezeigten Veranstaltungen. Die besten davon treten am 1. März in der vierten Show gegeneinander an, die von der ARD gezeigt wird. Dort wählen die Zuschauer aus den vorsortierten Beiträgen den Gewinner, der Deutschland am 17. Mai in Basel beim Eurovision Song Contest vertritt. Unter den 24 Bewerbern ist die Erlangener Band Feuerschwanz. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kandidaten sind die Mittelalter-Metaller Profis, die über eine riesige Fangemeinde verfügen. Ob sie es in die finale Runde geschafft haben, stand zum Zeitpunkt des Gesprächs mit Feuerschwanz-Violinistin Stephanie Pracht alias Johanna von der Vögelweide noch nicht fest. Ein paar Einblicke ins Geschehen gewährt sie uns dennoch.