„Einspruch, Schatz"! ChrisTine Urspruch im Interview: 2Diese Mischung steht für das pralle Leben"

Fans mussten eine Weile warten, nun kommt „Einspruch Schatz!“ mit gleich drei neuen Filmen in kurzer Zeit zurück. Knüpft die Handlung direkt an den letzten Film an?

Mir ist es wichtig, mit dem Anderssein mit Leichtigkeit umzugehen. Das musste ich aber auch erst lernen. In meiner Jugend war ich zum Beispiel begeisterte Tänzerin und habe viele Tanzkurse besucht. In der Tanzschule wurde ich oft nicht als erste aufgefordert. Aber da gab es ein paar junge Männer, die schon richtig gut tanzen konnten und dann eingesprungen sind. In einen von denen war ich ziemlich verliebt (lacht). Ich hatte also immer einen guten Tanzpartner an meiner Seite und habe so gesehen sogar davon profitiert, dass die Anfänger mich nicht gefragt haben. Heute habe ich mit Seriennamen „Dr. Klein“ oder dem Spitznamen „Alberich“ im Tatort kein Problem, da bin ich sehr gelassen. Eine Grenze ist für mich dann erreicht, wenn Menschen wegen ihres Andersseins entmenschlicht oder ausgestellt werden. Zum Glück gibt es heute die so genannten Freakshows nicht mehr.