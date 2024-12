Finanz-Tipps: Raus aus der Schuldenfalle

Die Experten von S-Kreditpartner, dem Anbieter für Auto- und Konsumentenkredite der Sparkassen-Finanzgruppe, verweisen auf mehrere Schritte, die zur Schuldenfreiheit führen können. Als Erstes sollten sich die Betroffenen einen Überblick verschaffen. „Nur wer die Zahlen im Detail kennt, kann Schulden abbauen und schnell schuldenfrei werden. Machen Sie eine Aufstellung Ihrer Schulden und der Gläubiger.“ Grundsätzlich gebe es zudem die Möglichkeit, unnötige Konsumausgaben und teure Markenprodukte zu vermeiden. In einem Schuldenbereinigungsplan sollten die Betroffenen die Reihenfolge festlegen, in der sie ihre Schulden bezahlen. „Wichtig ist, dass Sie zunächst die Schulden abbauen, die Ihnen mit größter Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit bereits Probleme bereiten“, so die Finanzprofis. Parallel zum Senken der Ausgaben sollte man die Einnahmen erhöhen, etwa durch bezahlte Überstunden, Sonderschichten, die Aufnahme eines Nebenjobs oder den Verkauf von nicht mehr benötigten Dingen. Darüber hinaus könne man durch eine Umschuldung Zinszahlungen einsparen. So zahlen Verbraucher häufig äußerst hohe Zinsen beim Dispokredit ihrer Bank. Schuldenfrei zu werden ist ein komplexer Prozess. „Wer es sich nicht zutraut, das Schuldenproblem nachhaltig allein zu lösen, sollte sich professionelle Hilfe in Form einer Schuldnerberatung holen“, raten die Experten. Wenn alle Stricke reißen, können sich Betroffene durch die Privatinsolvenz innerhalb von drei Jahren vom Schuldenberg befreien. Wie das Verfahren verläuft, erläutert die Verbraucherzentrale: Zunächst stellt man beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung des Verbrauchsinsolvenzverfahrens. Kommt es zu keiner Einigung zwischen Schuldner und Gläubigern, die Schulden außergerichtlich zurückzuzahlen, werden die Schulden per Insolvenzverfahren festgestellt.