Pflege: Was Sie tun sollten, um im Alter gut versorgt zu sein

Die Zahlen sind erschreckend: Berechnungen zufolge könnten Ende 2023 zwischen 5,1 und 5,4 Millionen Personen in Deutschland pflegebedürftig gewesen sein. Laut den Ergebnissen der Pflegevorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wird die Zahl der Pflegebedürftigen auf etwa 6,8 Millionen im Jahr 2055 ansteigen. Das stellt wachsende Herausforderungen an die Pflegefinanzierung: Mit welchen Kosten muss ich bei einer Pflege rechnen? Wie viel muss ich zurücklegen? Können hier Pflegeversicherungen helfen?

Das Bundesministerium für Gesundheit erklärt auf seiner Website die Zuschüsse zu den Kosten für die Betreuung in einem Pflegeheim. Diese hängt vom Pflegegrad ab, also dem Maß an Pflegebedürftigkeit. Im Pflegegrad 2 zahlt die Pflegekasse 770 Euro, im Pflegegrad 3 1262 Euro, im Pflegegrad 4 1775 Euro und im Pflegegrad 5 2005 Euro. „Wenn diese Beträge nicht ausreichen, um Aufwendungen des Pflegeheims abzudecken, ist von den Pflegebedürftigen ein Eigenanteil zu zahlen. Der pflegebedingte Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 ist einheitlich und unterscheidet sich nur noch von Einrichtung zu Einrichtung“, heißt es dazu. Und dieser Eigenanteil wird immer höher. 2022 mussten Pflegepatienten nach Angaben des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) monatlich im Schnitt 2411 Euro Eigenbeteiligung zahlen, wenn sie bis zu zwölf Monate im Pflegeheim versorgt wurden. Das sind 278 Euro mehr als im Vorjahr. Außerdem fallen laut Ministerium weitere Kosten an, etwa für Verpflegung, Unterkunft, Investitionen und Komfortleistungen. Diese könnten je nach Pflegeheim sehr unterschiedlich ausfallen.