Jubiläumsshow: Ehrlich Brothers feiern zehn Jahre auf der Bühne

Nachdem die Ehrlich Brothers im vergangenen Jahr im ZDF mit ihrem Projekt „Magic Moves“ zu sehen waren, kehren sie in diesem Herbst mit ihrem Bühnenprogramm „Diamonds“ zum Sender zurück. Mit der Tour feiern die Brüder Andreas und Chris Ehrlich ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum und versammeln ihre spektakulärsten Zauberkünste: Sie verbiegen Bahnschienen mit bloßen Händen, lassen einen 20 Tonnen schweren Monstertruck aus dem Nichts erscheinen, fliegen durch die Arena, zaubern das weltgrößte Süßigkeiten­glas herbei und entfachen einen Schneesturm in der Halle. Das Publikum darf sich einmal mehr auf neue Tricks freuen.

Das ZDF überträgt nicht nur die Show aus der Dortmunder Westfalenhalle, sondern blickt auch hinter die Kulissen und schaut auf die Anfänge der berühmten Brüder. „Es gab viele Momente, wo wir Dinge ausprobiert und uns dabei blutige Nasen geholt haben, die nicht funktioniert haben. Aber wir wollten es immer wissen“, sagt Chris Ehrlich. Sein Bruder Andreas ergänzt: „Es gab viele Momente, wo wir Dinge ausprobiert und Illusionen gebaut haben, die nicht funktioniert haben. Aber wir wollten es immer wissen. Zuschauer bei einer Zaubershow und der Weltrekord für den Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern.“

Obwohl sie mittlerweile als die bekanntesten Magier Europas gelten, sind sie bodenständig geblieben. „Was für uns eigentlich noch viel wichtiger ist, ist die Zeit vor den zehn Jahren, weil unsere Eltern uns wirklich unfassbar gefördert haben. Sie haben sich immer mit Herz, Seele und ganz viel Verstand eingebracht. Das ist für uns das Fundament, auf dem sich alles aufgebaut hat.“

„Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow“

Samstag, 27. September, 20.15 Uhr, ZDF