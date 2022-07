Leckere Cocktails: Sommer, Sonne, Drinks

Mit einem leckeren Sundowner den Tag ausklingen lassen, denn im Sommer gehören Cocktails einfach dazu. Wir verraten, welche Drinks in dieser Saison ganz besonders angesagt sind. Natürlich mit und ohne Alkohol.

Zu den beliebtesten Cocktails gehören neben "Aperol Spritz" und "Mojito" auch Klassiker wie "Caipirinha" oder "Piña Colada". In diesem Sommer setzen die Barkeeper auf "Limoncello Spritz". Dabei handelt es sich um einen sehr erfrischenden und fruchtigen Cocktail mit unvergleichlichem Zitronenaroma, der an keiner Strandbar oder bei keinem heimischen Grillabend fehlen darf. Man nehme Limoncello, Prosecco und Mineralwasser und garniere das Ganze mit Zitrone, Minze und Basilikum. Fertig ist der perfekte Sommerdrink. Der sehr zitronige Geschmack überspielt allerdings den Alkohol. Daher sollte dieser sommerliche Trendsetter nur in Maßen getrunken werden.