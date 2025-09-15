Liebe, Werwölfe und andere Katastrophen - Streaming-Tipps der Woche

prisma: Der Film startet mit einem missglückten Heiratsantrag, der sogar gestreamt wird. Was halten Sie von Anträgen in der Öffentlichkeit?

Beritan Balcı: Ich habe einmal zufällig bei einem öffentlichen Heiratsantrag zugesehen, das war schon eine besondere Erfahrung. Man freut sich automatisch für das Paar – ganz egal, ob man sie persönlich kennt, oder nicht. Ich möchte aber lieber zusehen, als selbst in der Öffentlichkeit gefragt zu werden.

Was wäre Ihr Traum-Heiratsantrag?

Sehr simpel, aus dem Bauch heraus, in einem Moment, in dem es sich richtig anfühlt. Ich brauche kein groß organisiertes Drumherum.

Im Film erfährt Ihre Rolle Mavi überraschend, dass sie noch Familie in der Türkei hat. Und dass diese sehr reich ist. Wie hätten Sie in der Situation reagiert?

Ich denke, ich hätte vieles so gemacht wie Mavi. Ich kann den Drang, unbedingt dazugehören und Teil einer großen Familie sein zu wollen, sehr gut nachvollziehen. Vielleicht hätte ich versucht, meine Oma zu einem Bier in einer Kneipe zu überreden, um sie auch mal außerhalb dieser Dynastie kennenzulernen. Die beiden sind in ihren Gesprächen immer auch einer Öffentlichkeit ausgesetzt, es gibt kaum eine Situation, in der sie nicht gestört, oder potenziell von Bediensteten belauscht werden.

Sie haben als kleines Kind selbst in der Türkei gelebt. Was verbinden Sie mit dem Land?

Einerseits ist es eine Art Heimat für mich, andererseits merke ich meine doch sehr deutsche Sozialisierung immer am stärksten, wenn ich dort bin. Ein Teil meiner Familie und auch zwei meiner engsten Freundinnen leben dort, daher fühlt es sich auch immer ein wenig an, wie „nach Hause kommen“. Aber auch Deutschland ist mein Zuhause. Es ist also ein sehr ambivalentes und schönes Gefühl zugleich.

Was macht „She Said Maybe“ für Sie zu einer gelungenen romantischen Komödie?

„She Said Maybe“ erzählt nicht nur die Geschichte von einem verliebten Paar, der Film erzählt auch die Widersprüchlichkeit und die Komplexität, „zwischen“ zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Mavi spricht oft von ihrer deutschen Sozialisierung und der Sehnsucht, dennoch in Istanbul eine Heimat zu finden. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen meiner Generation an Gastarbeiterkindern identifizieren können.

Wie haben Sie die Dreharbeiten erlebt?

Es war eine sehr intensive und lehrreiche Zeit. Ich denke, ich habe viel über Istanbul, aber auch über mich selbst gelernt. Etwas, das ich definitiv vermisse – neben meinen Kolleginnen und Kollegen – ist das Türkische Essen am Set. Ich wünschte, das könnten wir in Deutschland auch immer haben.

Konnten Sie das Land auch ein wenig genießen währenddessen?

Ja, definitiv. Ich hatte am Wochenende immer frei und konnte mich mit meinen Freundinnen treffen oder durch die Stadt spazieren, und das Viertel in Istanbul erkunden, in dem ich gewohnt habe. Es ist fast unmöglich, sich nicht in diese Stadt zu verlieben.