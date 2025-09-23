Neue Kriminalfälle aus Leipzig

Ende Januar 2026 feiert das Erfolgs-Format „SOKO Leipzig“ seinen 25. Geburtstag. Am Freitag, 3. Oktober, startet die 26. Staffel der ZDF-Serie. In der ersten Folge der neuen Staffel mit dem Titel „Die Überwältigung“ wird der Künstler Maik Wuttke (Jonas Fürstenau) tot in seinem Atelier aufgefunden. Sein Gemälde zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit wurde mit roter Farbe übergossen. Musste Wuttke wegen des Bildes sterben? Ina (Melanie Marschke) und ihr Team nehmen die Ermittlungen auf. Im Anschluss wird noch eine zweite neue Folge ausgestrahlt. In „Die letzten Tage“ endet ein Klarinettenkonzert im Hospiz nicht nur wie üblich mit Applaus, sondern mit einem Mord. Die Hospizleiterin Alina Voss wird im Morgengrauen tot im Garten aufgefunden. Tatwaffe ist ein Fentanyl-Nasenspray. Tatverdächtige gibt es viele, doch wer hatte ein Motiv? Die Ärztin, gegen die Alina aussagen wollte? Der ehrenamtliche Sterbebegleiter mit dunkler Vergangenheit? Oder der Bestatter, mit dem Alina mehr verband als nur die Arbeit? Das Leipziger Ermittler-Team muss Licht ins Dunkel bringen.