In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 8: Neue Normalität – was soll das bedeuten?

Seit dem Jahr 2018 taucht dieser Begriff vermehrt auf, oft auch als "New Normal". Ursprünglich wurde damit auf einen Kultur- und Stilverlust in der Politik hingewiesen. Vor allem die Regierungszeit von Donald Trump kennzeichnet mit ihren Fake News, mit Lügen und Halbwahrheiten eine Form der Respektlosigkeit, die bisher in den westlichen Administrationen weder zulässig noch tragbar gewesen wäre.

Die ursächliche Bedeutung dieser "neuen Normalität" ist also durchaus negativ gefärbt. Mittlerweile vollzieht sich aber durch die Erfahrungen mit der Coronapandemie eine Bedeutungserweiterung. Innerhalb kürzester Frist mussten Menschen in aller Welt mit temporären Ausgangsbeschränkungen leben und gleichzeitig neue Formen des virtuellen Arbeitens und Organisierens erlernen. Psychologisch wurden alle Generationen über Nacht mit Unvorhersehbarkeit, mit Überraschungen und neuen Herausforderungen konfrontiert. Das ruft Unsicherheit und Angst hervor. Daher sehnen sich viele nach Vergangenheit und Gewohnheit, die man kennt und die Verlässlichkeit ausstrahlt. Ob es aber diese Rückkehr geben wird oder eine neue und bisher nicht gewohnte Normalität sich abzeichnet, ist umstritten.

Meine Meinung dazu ist eindeutig. Corona hat uns im Zeitraffer vor Augen geführt, dass sich unsere Lebensbedingungen fundamental verändert und rasend schnell weiterentwickelt haben. Diese neue Normalität, die so noch nie da war, ist bereits Realität. Digitalisierung und Globalisierung haben die Welt zu einem Dorf gemacht. Mit Internet und Smartphone können wir überall arbeiten, Beruf und Freizeit wachsen zusammen. Mit virtuellen Kommunikationssystemen können wir Büro, Schule, Universität oder Museum besuchen und uns mit Kunden, Kollegen oder Freunden weltweit vernetzen. Selbstfahrende Autos und LKW sind in der Testphase, Flüge zum Mars in Reichweite. Das Neue kommt schneller als zuvor. Das Normale wird die Veränderung.