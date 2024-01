Phimose bei Jungen – was ist das?

Acht Wochen später kam das Kind wieder mit seinem Vater in meine Praxis. „Hat nicht viel gebracht“, sagt der Vater traurig auf meine Nachfrage, ob es eine positive Veränderung durch die Therapie gegeben habe. Tatsächlich war die Salbenbehandlung nicht erfolgreich und mir blieb nichts anderes übrig, als für den Achtjährigen einen Termin in der Kinderklinik zu organisieren. Dort wurde er wenig später operiert. Die Chirurgen entfernten unter Vollnarkose die Vorhaut. Schon am selben Tag konnte mein Patient wieder nach Hause. Seine Eltern pflegten die Wunde, damit sie bald heilen konnte. Vier Wochen lang durfte der Achtjährige keinen Sport machen. Auch musste er sich nun erst einmal an die nun freiliegende Eichel gewöhnen, sie ist sehr empfindlich. Ebenfalls neu: wie einfach plötzlich das Wasserlassen jetzt für ihn ist.