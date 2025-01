Reise-Tipps: Ferien vor der Haustür

Urlaub in Deutschland steht nach wie vor hoch im Kurs. prisma zeigt, wo es besonders schön ist.

Urlaub in Deutschland liegt voll im Trend! Nach einer Studie des Handelsverbandes Deutschland (HDE) haben 16 Prozent aller in Deutschland lebenden Personen ab 18 Jahren den Sommerurlaub 2024 in Deutschland verbracht. Besonders beliebt waren dabei Bayern (18 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (11 Prozent), Baden-Württemberg (10 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (9 Prozent). prisma stellt einige der schönsten Urlaubsorte in Deutschland vor. Lassen Sie sich inspirieren!

Wangerland (Nordsee) Wenn man das erste „Moin“ hört, dann kommt man umgehend zur Ruhe. Die trockene, aber durchaus herzliche Art der Friesen und die wunderschönen Strände und Landschaften von Hooksiel, Horumersiel, Schillig oder Waddewarden laden Urlauber dazu ein, die Seele baumeln zu lassen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und einfach die Region auf sich wirken zu lassen. Das nahegelegene und moderne Wilhelmshaven bietet einen spannenden Kontrast zu Jever mit der schönen Altstadt und den vielen urigen Lokalen, in denen man auch kulinarisch die Kultur des Nordens aufnimmt.

Mecklenburgische Seenplatte Der Sommer an der Mecklenburgischen Seenplatte ist ein einzigartiges Erlebnis. Pralle Natur, tolle Städte, viel Geschichte und noch mehr Erholung locken die Menschen in die Region, in das „Land der 1 000 Seen“. In Wirklichkeit sind es sogar weit mehr. Darüber kann man sich beispielsweise im Müritz-Nationalpark oder in einem der anderen Nationalparks informieren. Zudem sind Ausflüge in die für ihre historischen Stätten und ihre Lebensqualität bekannte Landeshauptstadt Schwerin mit dem berühmten Schloss und der historischen Altstadt, Waren mit seinem schönen Stadthafen und dem Müritzeum oder die Residenzstadt Neustrelitz lohnenswert.

Schwarzwald Endlose Wanderungen durch dichte Wälder, pittoreske Ortschaften, die sich um die zahlreichen Hügel schmiegen, eindrucksvolle Höfe und eine Fauna, die es nicht an vielen Orten so zu erleben gibt: All das macht die Region Schwarzwald aus. Das Mittelgebirge im Südwesten Baden-Württembergs ist ein Paradies für Wanderer und Naturfreunde. Die Naturparks gewähren einen guten Einblick in den ursprünglichen Charakter der Region. Viele Touristen aus unzähligen Ländern zieht es daher jährlich in dieses einzigartige Gebiet, das diverse Märchen-Autoren inspiriert hat.

Rhein-Ruhr-Region In keinem anderen Bundesland hat man die Möglichkeit, so viele faszinierende Orte in so kurzer Distanz zueinander vorzufinden wie in Nordrhein-Westfalen. Egal, ob man den beeindruckenden gotischen Kölner Dom nimmt, die „längste Theke der Welt“ in Düsseldorf, den gigantischen Binnenhafen in Duisburg, die Industriekultur mit ihren Zechen in Essen, Gelsenkirchen oder Bochum oder das Fußball-Museum in Dortmund, hier findet man alles. Vom Rheinland aus ist man auch schnell im Bergischen Land, wo Schloss Burg in Solingen bestaunt oder mit der Schwebebahn in Wuppertal gefahren werden kann. Tipp: In der Karnevalszeit sind einige der größten Umzüge der rheinischen Närrinnen und Narren erlebbar.

Insel Usedom Sie ist als Deutschlands sonnenreichste Insel international bekannt geworden. Usedom in der südlichen Ostsee bietet aber viel mehr als nur Strandleben und Badevergnügen. Natürlich locken in erster Linie die berühmten Ostseebäder die Besucher. Doch Neugierige werden belohnt: Zahlreiche Binnenseen, alte Reetdachhäuser oder die schmucken Seebrücken sind ebenso eindrucksvoll wie das komplett sanierte Schloss Stolpe, das besichtigt werden kann. Am besten erkundet man die Insel Usedom per Rad. So kann man die üppige Natur und die Schönheit der Umgebung aufnehmen und immer dort kurz verweilen, wo es einem gerade gefällt. Diese Insel bietet also den puren Genuss.

Bodensee Zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz erstreckt sich der 63 Kilometer lange Bodensee, der Bilderbuch-Schönheiten wie die Städte Lindau oder Meersburg ebenso bietet wie Konstanz mit der pittoresken Altstadt und dem Münster Unserer Lieben Frau, die historischen Pfahlbauten in Unteruhldingen oder die Blumeninsel Mainau. Geschmackvolle Unterkünfte, eine eindrucksvolle Umgebung und hervorragende gastronomische Angebote runden den Traumurlaub ab. Familien sollten auf besondere Angebote achten, die es in allen Regionen rund um den Bodensee gibt, damit der Aufenthalt auch für alle Altersklassen ein Volltreffer wird.