Rick Zabel über Fahrradfahren: Ein Gefühl von Freiheit

Das Fahrradfahren boomt. Kann das eine entscheidende Entwicklung in Richtung Verkehrswende sein?

Rick Zabel: Das wäre schön, egal, ob normales Rad oder E-Bike: Fahrradfahren ist gut für die Umwelt und gesund. Jetzt sind die Städte gefragt, bessere Radwege etc. zu bauen, denn Radfahren muss sicher und attraktiv sein. In den Städten sind die Radwege noch nicht gut genug ausgebaut, das geht besser.

Sieht man dich gelegentlich auch in Jeans auf einem einfachen Rad in der Stadt?

Klar, ich fahre auch in ganz normalen Klamotten mit meinem Stadtrad, einem alten Stahl-Hobel (lächelt). Aber immer mit Helm, der ist wichtig.

Hast du einen Tipp für Bewegungsmuffel: Wie fange ich am besten mit dem Fahrradfahren an?

In Frankreich läuft die Tour de France. Du bist selbst schon vier Mal dort gestartet, hast zwei Mal Paris erreicht. In diesem Jahr bist du nicht dabei. Beschreibe bitte mal das Gefühl, wenn es in die letzte der drei Tour-Wochen geht!