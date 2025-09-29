Sehenswertes im Stream

Home Magazin Weitere Themen aus dem Magazin

29.09.2025 Tipps

von Sarah Hegemann
prisma stellt drei neue Streaming-Highlights vor, die du nicht verpassen solltest. Außerdem empfehlen drei Klassiker für den Herbst. Viel Spaß und gute Unterhaltung!
Ein Mann und eine Frau liegen im Bett.
NAKED (ARD Mediathek)  Fotoquelle: WDR/Fandango Film TV
Eine Frau schaut ernst.
THE SAVANT (Apple TV+)  Fotoquelle:  Elizabeth Fisher Copyrighted
Ein Mann im Anzug telefoniert aufgebracht.
ALPHAMÄNNCHEN (Netflix)  Fotoquelle: Netflix
Zwei Frauen posieren für ein Foto.
GILMORE GIRLS (Netflix)  Fotoquelle: imago/Cinema Publishers Collection
Eine Frau flüstert einer anderen etwas ins Ohr.
DER TEUFEL TRÄGT PRADA (Disney+)  Fotoquelle: Disney
Harry, Ron und Hermine sitzen zusammen.
HARRY POTTER (Netflix)  Fotoquelle:  imago/United Archives

NAKED (ARD Mediathek)

Wie viel Sex ist noch normal? Wann wird Verlangen zu Sucht? Und ab wann spricht man von einer toxischen Beziehung? Die neue ARD/WDR-Serie „naked“ widmet sich diesen und weiteren Fragen in Form eines „Love Noir“-Psychodramas. Erzählt wird die Geschichte von Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra), die sich auf einer Kostümparty kennen und lieben lernen.

THE SAVANT (Apple TV+)

In dieser neuen Thriller-Miniserie spielt Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain eine verdeckte Ermittlerin namens Jodi Goodwin, die unter dem Tarnnamen „The Savant“ in Online-Gruppen eindringt, um potenzielle Anschläge und Hassverbrechen zu verhindern. Nach außen hin ist Jodi eine scheinbar gewöhnliche Vorstadtmutter, deren Ehemann als Soldat im Einsatz ist.

ALPHAMÄNNCHEN (Netflix)

Im Mittelpunkt der Comedy-Serie „Alphamännchen“ stehen Ulf (Tom Beck, Foto) und seine drei Freunde Andi (Moritz Führmann), Cem (Serkan Kaya) und Erik (David Rott), deren traditionelles Männerbild ins Wanken gerät – beruflich wie privat erleben sie Krisen, die sie ihre Selbstbilder hinterfragen lassen. Die Serie setzt sich mit Fragen zum modernen Mannsein, Rollenbildern und Beziehungsmodellen auseinander.

GILMORE GIRLS (Netflix)

Der Herbst ist für viele die perfekte Jahreszeit, um in die Kleinstadt Stars Hollow in Connecticut zurückzukehren – mit der US-Kultserie über die besondere Beziehung zwischen Mutter Lorelai Gilmore und ihrer Tochter Rory. Die Serie umfasst sieben Staffeln, die alle bei Netflix verfügbar sind. Dort kann auch das Revival „Gilmore Girls: Ein neues Jahr“ gestreamt werden.

DER TEUFEL TRÄGT PRADA (Disney+)

Der zweite Teil von „Der Teufel trägt Prada“ kommt voraussichtlich am 30. April 2026 in die deutschen Kinos. Genug Zeit, bis dahin noch einmal den ersten Film zu schauen, der 2006 erschienen ist. Anne Hathaway spielt darin die schüchterne Angela, die gerade das College beendet und einen der gefragtesten Jobs in New York beim Modemagazin „Runway“ ergattert hat – als Assistentin der fiesen Chefin Miranda Priestley (Meryl Streep).

HARRY POTTER (Netflix)

Die Tage werden kürzer, abends ist es früher dunkel und es regnet wieder häufiger. Ideale Bedingungen für einen „Harry Potter“-Marathon! Während aktuell in Großbritannien an einer neuen HBO-Serie über den wohl berühmtesten Zauberlehrling der Welt gearbeitet wird, können Fans alle acht Filme daheim im Stream anschauen und die Abenteuer des goldenen Trios noch einmal erleben. Nichts wie los, ab nach Hogwarts!

