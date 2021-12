In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 6: Silvester – Ein Blick in die eigene Seele?

Da Silvester ein geschichtsträchtiges und weltweites Ereignis ist, richten wir den Blick auf unseren Jahreswechsel. Was passiert in unseren Köpfen in den Stunden dieses Übergangs? Bei 83 Millionen Menschen mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen, Lebenshaltungen und Generationen sind Silvestergefühle keineswegs einheitlich. Dennoch ähnelt sich die Struktur: man trifft Familie, Freunde oder Bekannte, man isst, trinkt und feiert, in manchen Fällen ist der Höhepunkt ein Feuerwerk. Ist dies schon Glück? Was ist mit Kranken, Einsamen und Mittellosen oder jenen, die die Silvesterknallerei aus ökologischen Gründen ablehnen? Ist da die Perspektive auf das neue Jahr nicht schon eine Bedrohlichkeit? Nicht wenige bleiben in diesen Stunden auch gerne für sich, um Besinnung, Achtsamkeit oder Ruhe zu tanken. Wie dem auch sei, eins ist unausweichlich: am nächsten Tag beginnt etwas Neues.