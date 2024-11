Thanksgiving – was ist das eigentlich?

In den USA wird Ende November Thanksgiving gefeiert. prisma erklärt, was es mit dem Feiertag auf sich hat.

Zur Geschichte des Feiertages gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Das heutige Thanksgiving wird aber zumeist auf ein Ereignis zurückgeführt, das 1621 stattgefunden haben soll. Damals landeten die Pilgerväter bei Plymouth Rock und sollen gemeinsam mit den Einheimischen ein Erntedankfest gefeiert haben. Ohne die Hilfe der Einheimischen hätten die Sieder wahrscheinlich den folgenden Winter nicht überstanden. Historische Belege gibt es aber nicht. Zu den typischen Gerichten, die es auch schon beim ersten Thanksgiving gegeben haben soll, gehört der Truthahn. Oft wird er gebraten und gefüllt serviert, dazu gibt es Cranberry-Sauce. Auch Gerichte mit Süßkartoffeln, Kürbis, Mais, Karotten und Kartoffeln gehören für Amerikaner auf den Tisch. Zum Nachtisch gibt es beispielsweise Apfel- oder Kürbiskuchen. Thanksgiving wird traditionell als Familienfest zelebriert und zählt zu den wichtigsten Feiertagen in den USA. Teilweise reisen die Familienmitglieder von weither an, um den Tag gemeinsam zu verbringen. Inzwischen gibt es aber auch einen Trend dazu, Thanksgiving mit Freunden zu feiern. Besonders wichtig ist natürlich das gemeinsame Essen, viele Menschen schauen auch zusammen Football. Außerdem gibt es Festtagsparaden, beispielweise die Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York, und der amtierende Präsident „begnadigt“ einen Truthahn, der daraufhin nicht zum Festtagsbraten wird.