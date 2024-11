„The Harlem Gospel Singers“: Das Phänomen ist zurück

Die vergangenen Winter feierten The Harlem Gospel Singers ihr fulminantes Comeback und traten in neuer Formation zusammen mit Pianist Anthony Evans auf ausgewählten deutschen Konzertbühne auf. Das Publikum war restlos begeistert. Und nun kommen sie zurück und gehen ab dem 19. Dezember auf große Tournee. Die Show wird in Augsburg, Heilbronn, Baden-Baden, Essen, Mannheim, Bremen, Stuttgart, Bielefeld, Köln, Nürnberg, Berlin, Ulm und Hamburg zu erleben sein.