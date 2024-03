Urlaub in Deutschland: Erholung ganz in der Nähe

Einfach mal dem Alltag entkommen, entspannen und dabei Neues entdecken – darauf haben die meisten prisma-Leser große Lust. Dass es ähnlich wie in den Vorjahren nicht unbedingt in die Ferne gehen muss, zeigt die Befragung ebenfalls: 77 Prozent der Teilnehmer interessieren sich für eine Reise innerhalb Deutschlands.

Zu den beliebtesten Reisezielen gehören ganz klassisch die deutsche Ostsee- und Nordseeküste, gefolgt von der Mecklenburgischen Seenplatte und dem Bodensee. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass Ziele in der näheren Umgebung besonders präferiert werden. Wer beispielsweise in Nordrhein-Westfalen lebt, favorisiert stärker die Eifel und das Sauerland für eine Reise.

Wenn es um die Anreise geht, ist das Auto bei der Mehrheit der Befragten (75 Prozent) das bevorzugte Transportmittel. 39 Prozent setzen auf das Flugzeug, 36 Prozent nehmen die Bahn. Gerade bei Reisezielen innerhalb Deutschlands und in Wohnortnähe bietet sich die Bahn als umweltfreundliches Transportmittel an. Mit dem Deutschlandticket entfallen oft zusätzliche Kosten für die Anreise. Wer auf den Zug setzen möchte, sollte nur beachten, dass es besonders an Wochenenden, vor oder an Feiertagen sowie zum Ferienbeginn und -ende voll werden kann. „Wer flexibel reisen kann, sollte die Hauptreisezeiten meiden und eher nach Verbindungen am frühen Morgen und späteren Abend suchen“, heißt es von der Deutschen Bahn. Gerade zu Randzeiten oder unter der Woche gebe es oft günstige Angebote. Außerdem startet der Urlaub so wesentlich entspannter.