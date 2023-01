Veranstaltungstipp: Peter Pan, Monets Garten und mehr

Einfühlsam und ergreifend nehmen die drei Tenöre, die von einem weiblichen Kammerorchester begleitet werden, das Publikum mit auf eine einzigartige Klangreise durch die Klassikwelt. Bei der zweistündigen himmlischen Nacht der Tenöre sind Werke von Puccini, Verdi, Schubert und Bizet sowie italienische Canzonen und eine Auswahl neapolitanische Lieder zu hören. Die drei Virtuosen sind allesamt ausgebildete Opernsänger, die an unterschiedlichen internationalen Bühnen engagiert sind. Für die musikalische Leitung zeichnet Andrey Andreew verantwortlich, der früher als Intendant der Oper und Philharmonie im bulgarischen Plovdiv tätig war.

Was: Die himmlische Nacht der Tenöre

Wann: Sonntag, 15. Januar, 18 Uhr. Weitere Termine und Orte im Internet.

Wo: St. Pius Lippstadt, Liebigstraße 6, 59557 Lippstadt

Infos: www.katholisch-in-lippstadt.de Peter Pan ist ein Junge, der nie erwachsen werden wollte. Das hat er bereits kurz nach seiner Geburt so beschlossen. Auf seiner Reise nach Nimmerland nimmt er seine Freunde Wendy, John und Michael mit. Immer argwöhnisch beäugt von Tinker Bell, der eigenwilligen Fee an Peters Seite. Gemeinsam bestehen sie so manches Abenteuer, treffen dabei auf Käpt’n Hook und das tickende Krokodil. Als erste Inszenierung von Regisseurin Janina Haring kommt die phantastische Geschichte von James Matthew Barrie zu Jahresbeginn auf die Bühne des Staatstheaters Karlsruhe.

Was: Peter Pan

Wann: Montag, 9. Januar, 11 Uhr

Wo: INSEL Staatstheater, Karlstraße 49, 76137 Karlsruhe

Infos: www.staatstheater-karlsruhe.de Der Autor Antoine de Saint-Exupéry wollte sein weltberühmtes Werk „Der kleine Prinz“ als Kinderbuch für Erwachsene verstanden wissen. Das vor über 75 Jahren entstandene Meisterwerk der Weltliteratur wurde in mehr als 110 Sprachen übersetzt. Bereits 2015 entstand unter Verwendung der Originalvorlage ein ebenso spannendes wie farbenfrohes Musical, das sich mit seiner eingehenden Musik von Deborah Sasson und den überraschenden Spezialeffekten vor allem an das Kind im Erwachsenen richtet. Auf unterhaltsame Weise wird die wichtige Botschaft des kleinen Prinzen in die Welt getragen.

Was: Der kleine Prinz – Das Musical

Wann: Montag, 9. Januar, 19 Uhr. Weitere Termine auf der Homepage.

Wo: Kulturpalast, Schloßstraße 2, 01067 Dresden

Infos: www.derkleineprinz.eu Auf eine virtuelle Reise durch Monets Welt können sich die Besucher von „Monets Garten“ in drei unterschiedlichen Erlebnisräumen begeben. Die Veranstalter sprechen von einem immersiven Ausstellungserlebnis. Mit einer neuen Perspektive auf das Werk des französischen Malers beginnt diese Reise im Atelier von Claude Monet. Dabei werden nicht nur die Werke dargestellt, sondern auch seine Wahrnehmungen und Techniken. Danach geht es weiter durch den Garten in Giverny in der Normandie. Entsprechend bunt erstrahlt der gesamte Raum. Zum Schluss kann das Publikum im Showroom komplett in Monets Bilderwelten eintauchen.